Luminary lancia un nuovo canale ad abbonamento su Apple Podcasts

Tutti i podcast originali Luminary sono ora disponibili per gli ascoltatori di Apple Podcasts

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Luminary, una rete di podcast ad abbonamento, oggi ha lanciato un nuovo canale su Apple Podcasts, rendendo tutti i podcast originali Luminary disponibili agli ascoltatori di Apple Podcasts in oltre 170 paesi del mondo.

“Siamo estremamente lieti di collaborare con Apple, la società che ha creato il podcasting, per offrire i nostri contenuti originali a milioni di ascoltatori in tutto il mondo”, commenta Simon Sutton, Ceo di Luminary.

“Quando abbiamo fondato Luminary, ritenevamo che supportare contenuti podcast ad abbonamento fosse importante sia per gli ascoltatori che per i creatori. Distribuire i nostri contenuti su Apple Podcasts è un passo cruciale verso l’attuazione della nostra visione”, continua Matt Sacks, Co-fondatore e Presidente esecutivo di Luminary.

Il canale Luminary consiste di più di 30 podcast originali Luminary, tra cui Under the Skin con Russell Brand, Snap Judgment presenta: Spooked, The C-Word con Lena Dunham e Fiasco di Leon Neyfakh.

Inoltre, il canale Luminary include l’accesso a The Midnight Miracle, un nuovo spettacolo dei creatori Talib Kweli, yasiin bey e Dave Chappelle. The Midnight Miracle ha iniziato a fare uscire episodi a maggio e continuerà nel corso dell’anno, con una pausa estiva. Nelle prossime settimane Luminary introdurrà anche nuovi spettacoli e stagioni di Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham e Leon Neyfakh.

Tutti i podcast originali Luminary continueranno a essere accessibili dagli abbonati tramite l’app Luminary nei 12 paesi in cui è attualmente disponibile. Con questo lancio su Apple, tutti i podcast Luminary ora sono disponibili anche sul canale Luminary su Apple Podcasts in oltre 170 paesi del mondo.

Il prezzo negli Stati Uniti è di 4,99 dollari al mese oppure di 34,99 dollari all’anno – o circa 2,99 dollari al mese – dopo un periodo di prova gratuito di sette giorni sia per l’una che per l’altra scelta. Il prezzo internazionale è prossimo a quello negli Stati Uniti.

Informazioni su Luminary

Luminary è una rete di podcast ad abbonamento che offre una serie di spettacoli originali pluripremiati altrimenti introvabili. Gli abbonati hanno accesso illimitato alla raccolta completa di podcast originali Luminary, che presentano creatori famosi, voci diverse e storie importanti raccontate attraverso una nuova visuale. I contenuti originali Luminary sono reperibili tramite l’app Luminary, disponibile per iOS, Android e il web, e ora anche sul canale Luminary di Apple Podcasts.

Luminary è stata fondata da Matt Sacks nel 2018 con l’appoggio di NEA. La passione di Luminary per i podcast le permette di portare l’esperienza del podcasting a un livello superiore sia per gli ascoltatori che per i creatori.

Per maggiori informazioni su Luminary visitare newsroom.luminarypodcasts.com e seguire @hearluminary.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media:



Liz Biber presso The Lede Company

Sarah Rothman presso The Lede Company