Luminary lanceert nieuw abonnementskanaal op Apple Podcasts

Alle Luminary Original Podcasts zijn nu wereldwijd beschikbaar voor Apple Podcasts-luisteraars

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Luminary, een abonnementspodcastnetwerk, heeft vandaag een nieuw kanaal gelanceerd op Apple Podcasts. Hiermee zijn alle Luminary Original Podcasts wereldwijd beschikbaar voor luisteraars van Apple Podcasts in meer dan 170 landen.

“We zijn verheugd om samen te werken met Apple, het huis dat het podcasten heeft opgebouwd, om onze originele content naar miljoenen luisteraars over de hele wereld te brengen,” aldus Simon Sutton, CEO van Luminary.

“Toen we Luminary oprichtten, waren we van mening dat de ondersteuning van hoogwaardige abonnementspodcast-content belangrijk was voor zowel luisteraars als makers. Het verspreiden van onze inhoud op Apple Podcasts is een cruciale stap voor het verwezenlijken van onze visie,” stelde Matt Sacks, medeoprichter en uitvoerend voorzitter van Luminary.

Het Luminary-kanaal omvat meer dan 30 Luminary Original Podcasts, waaronder Under the Skin met Russell Brand, Snap Judgment Presents: Spooked, The C-Word met Lena Dunham en Fiasco met Leon Neyfakh.

Het Luminary-kanaal biedt ook toegang tot The Midnight Miracle, een nieuw programma van de makers Talib Kweli, yasiin bey en Dave Chappelle. The Midnight Miracle begon in mei met het uitbrengen van afleveringen en gaat het hele jaar door, met een zomerstop. Luminary debuteert de komende weken ook met nieuwe programma’s en seizoenen van onder meer Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham en Leon Neyfakh.

Alle Luminary Original Podcasts blijven beschikbaar voor abonnees op de Luminary-app in de 12 landen waar het momenteel beschikbaar is. Met deze lancering op Apple zijn alle Luminary Podcasts nu ook beschikbaar op het Luminary-kanaal op Apple Podcasts in meer dan 170 landen.

De prijs in de VS is $ 4,99 per maand na een gratis proefperiode van zeven dagen, of jaarlijks voor $ 34,99 – of ongeveer $ 2,99 per maand – na een gratis proefperiode van zeven dagen. Internationale prijzen zijn vergelijkbaar met Amerikaanse prijzen.

Over Luminary

Luminary is een abonnementspodcastnetwerk met een bekroonde line-up van originele programma’s die je nergens anders zult vinden. Abonnees hebben onbeperkte toegang tot de volledige collectie Luminary Original Podcasts, met beroemde makers, diverse stemmen en belangrijke verhalen verteld door een nieuwe lens. Je kunt de originele inhoud van Luminary vinden via de Luminary-app, beschikbaar op iOS, Android en internet, en het is nu beschikbaar op het Luminary-kanaal van Apple Podcasts.

Luminary werd in 2018 opgericht door Matt Sacks met steun van NEA. Gedreven door een liefde voor podcasts, verbetert Luminary de podcast-ervaring voor zowel luisteraars als makers.

Ga voor meer informatie over Luminary naar newsroom.luminarypodcasts.com en volg @hearluminary.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de media:



Liz Biber, The Lede Company

Sarah Rothman, The Lede Company