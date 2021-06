Luminary lança novo canal por assinatura no Apple Podcasts

Todos os podcasts Luminary Original estão agora disponíveis globalmente para os ouvintes do Apple Podcasts

NOVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Luminary, uma rede de podcast por assinatura, lançou hoje um novo canal no Apple Podcasts, o que torna todos os podcasts Luminary Original disponíveis globalmente para os ouvintes do Apple Podcasts em mais de 170 países.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Apple, a casa que desenvolveu o conceito de podcast, para levar o nosso conteúdo original a milhões de ouvintes do mundo inteiro”, disse Simon Sutton, diretor executivo (CEO) da Luminary.

“Quando fundamos a Luminary, acreditamos que o suporte ao conteúdo de podcast por assinatura premium era importante para ouvintes e criadores. A distribuição de nosso conteúdo no Apple Podcasts é uma etapa essencial para tornar nossa visão uma realidade”, disse Matt Sacks, cofundador e presidente executivo do conselho da Luminary.

O canal Luminary inclui mais de 30 podcasts Luminary Original, incluindo Under the Skin com Russell Brand, Snap Judgment Presents: Spooked, The C-Word com Lena Dunham e Fiasco de Leon Neyfakh.

O canal Luminary também inclui o acesso ao The Midnight Miracle, um novo show dos criadores Talib Kweli, yasiin bey e Dave Chappelle. The Midnight Miracle começou a liberar os episódios em maio e deve continuar ao longo do ano, com uma pausa de verão. A Luminary está estreando novos programas e temporadas dos podcasts do Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham e Leon Neyfakh nas próximas semanas, entre outros.

Todos os podcasts Luminary Original continuam a estar disponíveis para assinantes no aplicativo da Luminary nos 12 países em que está atualmente disponível. Com este lançamento na Apple, todos os podcasts Luminary também estão agora disponíveis no canal Luminary no Apple Podcasts em mais de 170 países.

O preço nos EUA é de US$ 4,99 por mês, após um teste gratuito de sete dias, ou anualmente por US$ 34,99 – ou cerca de US$ 2,99 por mês – após um teste gratuito de sete dias. O preço para outros países é semelhante ao preço dos EUA.

Sobre a Luminary

Luminary é uma rede de podcasts por assinatura com um seleção premiada de programas originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Os assinantes desfrutam do acesso ilimitado à coleção completa de podcasts Luminary Original, que apresenta criadores famosos, vozes variadas e histórias importantes contadas por meio de novas perspectivas. É possível encontrar o conteúdo original da Luminary por meio do aplicativo Luminary, disponível para iOS, Android e web e que agora está disponível no canal Luminary do Apple Podcasts.

A Luminary foi fundada por Matt Sacks em 2018 com o apoio da NEA. Motivada pelo amor aos podcasts, a Luminary está elevando a experiência de realização de podcasts para ouvintes e criadores.

Para mais informações sobre a Luminary, visite newsroom.luminarypodcasts.com e siga @hearluminary.

