Luminary在Apple播客上推出新訂閱頻道

紐約–(BUSINESS WIRE)–訂閱播客網路Luminary今天在Apple播客上推出新頻道,使所有Luminary原創播客能夠為全球170多個國家的Apple播客聽眾提供。

Luminary執行長Simon Sutton表示:「我們很高興與建立播客業務的Apple合作,將我們的原創內容帶給世界各地的數百萬聽眾。」

Luminary共同創辦人兼執行董事長Matt Sacks表示:「在我們創立Luminary時,我們就認為支持優質的訂閱播客內容對聽眾和創作者等非常重要。在Apple播客上發佈我們的內容是實現我們願景的關鍵一步。」

Luminary頻道包含30多個Luminary原創播客,其中包括Under the Skin with Russell Brand、Snap Judgment Presents: Spooked、The C-Word with Lena Dunham以及Leon Neyfakh的Fiasco。

Luminary頻道還包含由創作者Talib Kweli、yasiin bey和Dave Chappelle製作的新節目《午夜奇蹟》(The Midnight Miracle)。《午夜奇蹟》於5月開始推出劇集,並將全年持續推出,但夏季會有一段停播期。未來幾週,Luminary還將首次推出Russell Brand、Karamo Brown、Lena Dunham和Leon Neyfakh等人的新節目和新一季劇集。

所有Luminary原創播客將繼續在目前開放的12個國家的Luminary應用程式上供訂閱者訂閱。這次在Apple上推出之後,所有的Luminary播客現在也可以在Apple播客的Luminary頻道為170多個國家的用戶提供。

在美國的訂價為每月4.99美元,七天免費試用;或每年34.99美元(每月約2.99美元),七天免費試用。國際訂價與美國訂價類似。

關於Luminary

Luminary是訂閱播客網路,提供您在其他地方無法找到的屢獲殊榮的原創節目。訂閱者可以無限制地存取Luminary原創播客的全部內容,這裡有知名創作者創作的內容、各種好聽的聲音,也有透過新鏡頭講述的有趣故事。您可以透過Luminary應用程式找到Luminary的原創內容,該應用程式可在iOS、Android和網路上使用。現在,您還可以在Apple播客的Luminary頻道上找到這些內容。

Luminary由Matt Sacks於2018年在NEA的支持下創立。出於對播客的熱愛,Luminary不斷提升聽眾和創作者的播客體驗。

欲瞭解關於Luminary的更多資訊,請造訪newsroom.luminarypodcasts.com並關注@hearluminary。

