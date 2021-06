Samenvatting: ImpactWayv™ lanceert social media platform gericht op social good

Platform is ontworpen als een gezonder en zinvoller alternatief voor grote sociale netwerkplatforms

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ImpactWayv, Inc. heeft vandaag de openbare lancering aangekondigd van zijn baanbrekende sociale media platform ImpactWayv™, dat nu kan worden gedownload in de Apple App Store. De focus van het nieuwe platform is om mensen, bedrijven en filantropie te verbinden voor sociaal welzijn.

ImpactWayv is ontworpen om een gezonder en zinvoller alternatief te zijn voor grote sociale netwerkplatforms en is gemaakt om een collectieve impact te genereren tussen doelen en gemeenschappen. Het platform werkt als een geheel nieuw soort digitaal ecosysteem, dat gebruikers in staat stelt om sociale impact op wereldschaal te bewerkstelligen, eraan deel te nemen en te delen.

