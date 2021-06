ImpactWayv™ lance une plateforme de réseau social axée sur le bien commun

La plateforme est conçue pour être une alternative plus saine et plus constructive que les grandes plateformes de réseaux sociaux

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ImpactWayv, Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement public de sa plateforme de réseau social avant-gardiste, ImpactWayv™, qui est dès à présent disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple. La nouvelle plateforme est axée sur la mise en relation de personnes, d’entreprises et d’organismes caritatifs au profit du bien commun.

Conçue pour être une alternative plus saine et plus constructive que les grandes plateformes de réseaux sociaux, ImpactWayv a été créée pour avoir un impact collectif sur tout un éventail de causes et de communautés. La plateforme opère en tant qu’écosystème numérique d’un tout nouveau genre, permettant aux utilisateurs d’avoir une influence, de s’engager et de partager un impact social à l’échelle globale.

Les utilisateurs d’ImpactWayv pourront communiquer et interagir entre eux via chacun de ses composants centraux, parmi lesquels :

Des réseaux personnels publics et privés et des flux de contenus pour engager le dialogue et créer un impact.

L’“Impact Market” – un lieu d’échange public de profils d’impact transparents d’entreprises et d’organisations à but non lucratif que tout un chacun peut comparer, suivre, soutenir directement et avec lesquelles ils peuvent interagir.

“Wayvs” (causes, sujets et tendances ayant un impact social et questions plus générales) – un cadre organisationnel pour les contenus et informations au service d’un objectif sur toute la plateforme.

« ImpactWayv démocratise l’impact social pour tous », a déclaré Dan Rubino, cofondateur, président et chef de la direction d’ImpactWayv, Inc. « Enfin, il existe une plateforme de réseau social spécialement conçue qui fournit aux consommateurs, marques, entreprises et organisations à but non lucratif un moyen pour explorer, créer, participer et effectuer des transactions dans toutes les catégories de la vie quotidienne, avec plus de sens, plus de pertinence et davantage de bonne volonté. »

L’engagement sur la plateforme est guidé par des dizaines de Wayvs™ couvrant tous les domaines de causes d’impact social et divers sujets liés à l’interdépendance des entreprises, des organismes caritatifs et des efforts individuels pour promouvoir le bien commun. Parmi les exemples, on peut citer l’action climatique ; la diversité, l’égalité et l’inclusion ; la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) ; les droits de l’homme ; la santé publique ; les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ; l’inscription des électeurs et les énergies renouvelables. Wayvs facilite et encourage la visibilité et l’engagement des utilisateurs sur toute la plateforme. Les utilisateurs en tirent profit pour trouver des discussions et initiatives ayant un impact et pertinentes, ainsi que des personnes, entreprises et organismes caritatifs ayant des affinités, qui partagent leur attachement aux causes qui leur tiennent à cœur.

« Un intérêt sans précédent pour l’action sociale se développe à l’échelle mondiale depuis un certain temps, qui a connu une accélération et une focalisation suite aux événements récents », a déclaré George Dolatly, cofondateur et président d’ImpactWayv, Inc. « Les individus ont besoin d’un moyen pour explorer et exprimer leurs valeurs. Les entreprises doivent utiliser leurs ressources et leur influence pour améliorer les choses. Et les organismes caritatifs doivent mettre à profit leurs missions pour une efficacité maximale. ImpactWayv arrive à ce moment précis dans le temps en reliant les personnes et les organisations dans le monde entier à un niveau plus profond. »

Pour catalyser l’engagement des utilisateurs, ImpactWayv a également créé un outil révolutionnaire pour mesurer l’impact d’un utilisateur sur sa communauté numérique, via l’indicateur “Impact” emblématique de la plateforme, qui suit l’“effet d’entraînement” positif d’un utilisateur sur l’ensemble de la plateforme, en temps réel.

« Notre ambition chez ImpactWayv est de bousculer et transformer les mondes de l’entreprise et des organismes caritatifs grâce à la technologie », a affirmé Benji Bernstein, cofondateur et directeur de la technologie chez ImpactWayv, Inc. « Grâce à notre mélange extraordinaire de leaders chevronnés et de pionniers dans les mondes de l’objet social, de la philanthropie et de la technologie, nous pensons avoir créé un puissant modèle économique qui fera progresser le bien commun universel. »

ImpactWayv est dorénavant disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store d’Apple et sera disponible sur Google Play et les autres terminaux non iOS dans le courant de cette année. Les entreprises et organismes caritatifs sont également invités à contacter ImpactWayv pour devenir membres de la plateforme, ce qui leur permettra de réclamer leur profil, initier une stratégie d’engagement sur ImpactWayv et devenir une “Featured Organization” sur la plateforme.

À propos d’ImpactWayv, Inc.



ImpactWayv, Inc., une entreprise médiatique et technologique exerçant un impact social, est composée de leaders visionnaires et de personnes d’action issus des secteurs des affaires et de la technologie et d’organisations sans but lucratif. ImpactWayv a été créée pour bousculer et transformer les mondes des affaires et de la philanthropie grâce à la technologie – en vue de faire progresser le bien commun universel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.impactwayv.com.

