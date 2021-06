ImpactWayv™ lança plataforma de mídia social com foco no bem social

A plataforma foi projetada para ser uma alternativa mais saudável e significativa às principais plataformas de redes sociais

NOVA IORQUE–(BUSINESS WIRE)–A ImpactWayv, Inc. anunciou hoje o lançamento público de sua plataforma de mídia social pioneira, ImpactWayv™, que está agora disponível para download na App Store da Apple. O foco da nova plataforma é conectar pessoas, empresas e filantropia para o bem social.

Projetada para ser uma alternativa mais saudável e significativa para as principais plataformas de rede social, a ImpactWayv foi criada para impulsionar o impacto coletivo entre causas e comunidades. A plataforma opera como um tipo totalmente novo de ecossistema digital, permitindo que os usuários efetuem, participem e compartilhem o impacto social em uma escala global.

Os usuários do ImpactWayv poderão se conectar e interagir uns com os outros por meio de cada um de seus componentes principais, incluindo:

Redes pessoais públicas e privadas e feeds de conteúdo para interagir e criar impacto.

O “Mercado de impacto” – uma troca pública de perfis de impacto transparentes de empresas e organizações sem fins lucrativos para que todos possam comparar, acompanhar, interagir e apoiar diretamente.

“Wayvs” (causas de impacto social, tópicos, tendências e áreas temáticas mais amplas) – uma estrutura de organização para conteúdo e informações direcionados a um propósito em toda a plataforma.

“ImpactWayv está democratizando o impacto social para todos”, afirmou Dan Rubino, cofundador, presidente e CEO da ImpactWayv, Inc. “Por fim, há uma plataforma de mídia social desenvolvida especificamente para oferecer aos consumidores, marcas, empresas e organizações sem fins lucrativos uma maneira de explorar, criar, envolver e realizar transações em todas as categorias da vida diária, com mais significado, mais propósito e mais boa vontade”.

O envolvimento na plataforma é impulsionado por dezenas de Wayvs ™, abrangendo áreas de causa de impacto social e cobrindo vários tópicos relacionados à interação de negócios, filantropia e esforço individual para impulsionar o bem social. Alguns exemplos incluem Ação climática; Diversidade, equidade e inclusão (DE&I); Responsabilidade social corporativa (RSC); Direitos humanos; Saúde pública; Ambiental, social e governança (ASG); Registro de eleitor; e energia renovável. Os Wayvs facilitam e estimulam a descoberta e o envolvimento do usuário em toda a plataforma. Os usuários os acessam para encontrar discussões e iniciativas relevantes sobre o impacto, bem como indivíduos, empresas e organizações sem fins lucrativos que compartilham seu compromisso com as causas pelas quais se preocupam.

“Um interesse sem precedentes na ação social vem crescendo globalmente há algum tempo, ainda mais acelerado e focado pelos eventos recentes”, afirmou George Dolatly, cofundador e presidente da ImpactWayv, Inc. “As pessoas precisam de uma maneira de explorar e expressar seus valores. As empresas precisam usar seus recursos e influência para melhorar as coisas. E as organizações sem fins lucrativos precisam alavancar suas missões para obter o máximo de eficácia. A ImpactWayv atende a este momento único conectando pessoas e organizações ao redor do mundo em um nível mais profundo”.

Para catalisar o envolvimento do usuário, a ImpactWayv também criou uma ferramenta inovadora para medir o impacto de um usuário em sua comunidade digital, por meio da métrica “Impacto” de assinatura da plataforma, que rastreia o “efeito cascata” positivo de um usuário em toda a plataforma, em tempo real.

“Nossa ambição na ImpactWayv é interromper e transformar os mundos dos negócios e da filantropia por meio da tecnologia”, afirmou Benji Bernstein, cofundador e diretor de tecnologia da ImpactWayv, Inc. “Por meio de nossa extraordinária mistura de líderes experientes e pioneiros nos mundos de propósito corporativo, filantropia e tecnologia, acreditamos que criamos um modelo de negócios poderoso que promoverá o bem social universal”.

A ImpactWayv agora está disponível para download gratuitamente na Apple App Store e estará disponível no Google Play e em outros dispositivos não iOS ainda este ano. Empresas e organizações sem fins lucrativos também são convidadas a entrar em contato com a ImpactWayv para se tornar um membro da plataforma, o que lhes permitirá reivindicar seu perfil, iniciar uma estratégia de engajamento na ImpactWayv e se tornar uma “Organização em destaque” na plataforma.

A ImpactWayv, Inc. é uma empresa de mídia e tecnologia de impacto social, composta por líderes e realizadores de todos os setores de negócios, sem fins lucrativos e de tecnologia. A ImpactWayv foi criada para interromper e transformar os mundos dos negócios e da filantropia por meio da tecnologia – para promover o bem social universal. Para obter mais informações, visite: www.impactwayv.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

