Auth0 WebAuthn Passwordless将现代身份验证的便捷性和安全性推向新高度

新功能消除了对密码的需求，并提供独特的逐步注册功能，为终极用户体验铺平了道路

华盛顿州贝尔维尤–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–现代身份验证平台Auth0今天宣布推出Auth0 WebAuthn Passwordless，这是一种便捷、安全的身份验证功能，作为传统密码的替代方案，它使最终用户可以通过生物标识符（如面部识别或指纹）无缝登录。Auth0 WebAuthn Passwordless不需要冗长且复杂的密码，为最终用户提供顺畅的体验，同时为企业减轻巨大的密码管理负担。

如今的大量应用程序和系统从未像现在这样有过如此多的接入点，这使得组织及其最终用户容易受到攻击。依赖密码作为主要身份验证手段，以及用户倾向于在应用程序中重复使用密码，带来了诸多安全、用户体验和成本问题。威瑞森(Verizon)发布的《2021年数据泄露调查报告》显示，有84%的数据泄露是由密码泄露造成的。免密码身份验证能够减少此类问题，为应用程序、设备和服务提供商提供更高的安全性和信任度；为最终用户提供更快、更顺畅的登录体验；并且可以通过消除对密码管理支持的需求来节省成本。





Auth0首席产品官Shiv Ramji表示：“尽管我们不断指导如何创建适当的密码，并反复提醒不要重复使用密码，但消费者仍然贪图方便，继续使用最简单、最方便的应用程序访问途径。安全性和便利性在很大程度上是推动免密码未来的两大主要因素。企业希望解决密码带来的漏洞问题，同时也希望为用户提供更好的数字体验。对于希望吸引和留住用户的组织，Auth0 WebAuthn Passwordless将是他们的一种现代化选择。”

借助Auth0 WebAuthn Passwordless，用户可以使用由Web身份验证(WebAuthn)支持的生物识别技术进行身份验证，这种官方Web标准版免密码身份验证由W3C发布并为FIDO所用，用于第一重身份验证。这种身份验证形式不需要密码，因此能够避免因密码重复使用而存在的安全漏洞。此外，Auth0 WebAuthn Passwordless还是希望构建和提供身份验证体验的企业的理想选择，它支持企业转化并留住用户——希望在登录体验中获得更多选择和更加顺畅的用户。

Auth0 WebAuthn Passwordless无需用户输入用户名和密码凭证，支持通过生物标识符（如Apple Face ID这样的面部识别），或者移动设备或笔记本电脑上的指纹扫描进行更简单的登录。生物识别数据仍然存储在设备上，但是可减少最终用户的隐私和安全问题。该功能还使最终用户可以在使用设备时每次逐步注册一台设备，而不需要一个集中的门户，使其可以灵活地拥有多种免密码身份验证选项，这是一种先进且独特的功能，可最大限度地提高最终用户的采用率，并且能够更快地从密码过渡到免密码，使最终用户和组织受益。

有关Auth0 WebAuthn Passwordless的更多详细信息可在此处查看：您需要了解的关于免密码身份验证的七件事（白皮书）和Auth0的博客。

Auth0（最近被Okta收购）提供现代化的身份验证平台，帮助企业满足用户的安全、隐私和便利性需求。请访问Auth0身份操作系统以了解更多信息。

关于Auth0

Auth0的现代身份识别方法让组织机构能够为任何用户提供针对任何应用的安全访问。Auth0平台是一个高度可定制的身份识别操作系统，集开发团队想要的简易性和所需的灵活性于一体。Auth0每个月为数十亿次的登录交易保驾护航，提供安全性、隐私性和便利性，从而让客户专注于创新。如需了解更多信息，请访问https://auth0.com。

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