Verimatrix intègre NexPlayer à ses solutions Multi-DRM, VCAS et Watermarking

Ce partenariat technologique avec NexPlayer, acteur innovant dans le domaine des lecteurs médias OTT, permet à Verimatrix d’offrir à ses clients des services vidéo de haute qualité sur n’importe quel appareil, y compris les consoles de jeux, les Smart TV et les navigateurs HTML5

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour un partenariat technologique avec la société espagnole NexStreaming. Ce partenariat se traduit par l’intégration du lecteur multi-écrans NexPlayer SDK à la toute dernière solution Verimatrix Multi-DRM Core, destinée aux fournisseurs de services de streaming vidéo, aux propriétaires de contenu et aux opérateurs souhaitant déployer rapidement un système DRM personnalisé et puissamment sécurisé basé sur le cloud, tout en ne payant que pour les capacités et l’évolutivité dont ils ont besoin. La solution Watermarking côté client de Verimatrix a également été intégrée au NexPlayer SDK.

L’intégration NexPlayer est disponible pour les clients de la solution Verimatrix Video Content Authority System (VCAS), à la fois pour les déploiements sur site et sur le cloud. Issue de plus de 15 ans de développement et de perfectionnement du code par des ingénieurs hautement qualifiés, l’intégration du NexPlayer SDK répond aux problématiques de complexité, de sécurité et de qualité vidéo de tous types d’appareils, notamment Android, iOS, Smart TVs tels que Samsung et LG, consoles de jeux telles que Xbox et PlayStation, et navigateurs HTLM5. Cette intégration permet un contrôle unique du code garantissant aux utilisateurs une expérience de lecture de la plus haute qualité, la plus sécurisée et la plus fiable sur tout type d’appareil.

“Collaborer avec des innovateurs tels que NexStreaming nous a permis d’offrir une véritable valeur ajoutée à nos clients qui attendent la meilleure expérience possible pour eux-mêmes et leurs utilisateurs”, a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. “Nous sommes heureux d’intégrer les technologies NexPlayer et de pouvoir bénéficier pleinement de la fiabilité, de la vitesse et de la robustesse de leurs solutions multimédia. Nos clients peuvent désormais bénéficier de la même expérience utilisateur et des mêmes fonctionnalités de lecture de contenu vidéo que celles offertes par les décodeurs et les appareils mobiles sur la plupart des appareils OTT, constituant ainsi une véritable solution au problème de fragmentation des appareils.”

“NexPlayer s’est toujours attachée à développer des logiciels de haute qualité tout en collaborant avec des partenaires dont les technologies complémentaires sont reconnues”, a déclaré Carlos Lucas, CEO de NexStreaming. “Verimatrix est un très bel exemple de partenaire dont la technologie répond aux plus hauts niveaux de qualité et de support – raison pour laquelle elle correspond parfaitement à nos attentes. Nous sommes impatients de poursuivre l’optimisation de nos intégrations avec les solutions de Verimatrix afin de développer les services vidéo les plus avancés du marché.”

A propos de NexStreaming



NexStreaming est le fournisseur de NexPlayer, le principal lecteur SDK pour applications vidéo OTT premium, qui offre la meilleure qualité de streaming vidéo sur tous les appareils. Depuis bientôt vingt ans, NexPlayer travaille avec les plus grands noms du divertissement pour les aider à résoudre le problème lié à la fragmentation des appareils et à adapter les lecteurs afin de fournir les services vidéo les plus évolués, avec un temps d’avance sur la concurrence. NexPlayer est disponible pour Android, iOS, Xbox, PlayStation, HTML5, WebOS et Tizen. NexPlayer développe des fonctionnalités uniques telles que MultiView, qui offre la seule solution du marché permettant de profiter de plusieurs flux en direct et synchronisés sur tous les appareils. Visitez www.nexplayer.com.

A propos de Verimatrix



Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l’utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l’utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

