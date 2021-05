Společnost Kenneth Cole a Zynga oznámily vůbec první spolupráci na oddechové casual hře společnosti Rollic High Heels! (Vysoké podpatky!) u příležitosti akce Pride Month

Hráči populární mobilní hry budou moci vstoupit na herní dráhu v teniskách, košilích a doplňcích z kolekce PRIDE 2021 Collection od módního návrháře a sociálního aktivisty Kennetha Coleho, hráči si mohou svoji postavu aktualizovat o nové oblečení, módu, účesy a boty.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Kenneth Cole a společnost Zynga Inc. (burzovní index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, oznámila spolupráci u příležitosti debutu kolekce Kennetha Coleho PRIDE 2021 v oddechové casual hře High Heels! Tato spolupráce je první svého druhu, kdy se ikonický street-smart styl Kennetha Colea objeví v mobilní hře. První dva červnové týdny hráči budou moci s pýchou hrát, když obléknou svoji postavu a postaví se na virtuální dráhu v produktech z kolekce Kenneth Cole PRIDE 2021, včetně ikonických tenisek značky KAM, triček, která hrdě uvádějí že, „být odlišný je to, co máme společné“ („Being Different is What We Have in Common“), a s dalšími doplňky, jako jsou sluneční brýle, hodinky a šňůrky na krk.





Kenneth Cole vždy podporoval veřejné zdraví a občanské svobody. Téměř 40 let tento muž se svou značkou vytvářel a udržoval globální kulturu spravedlnosti a inkluze. V roce 2020 Kenneth Cole založil Koalici pro duševní zdraví (Mental Health Coalition), jejímž posláním je budovat stejně smýšlející komunitu, která bude spolupracovat na destigmatizaci všech obtíží v oblasti duševního zdraví, což umožní spravedlivý přístup k životně důležitým zdrojům a podpoře pro všechny. U každého produktu PRIDE zakoupeného na kennethcole.com bude procento z čistých tržeb věnováno koalici pro duševní zdraví. MHC s hrdostí nabízí zdroje specifické pro komunity LGBTQ+, včetně průvodce duševním zdravím LGBTQ+ a schopnosti spojit se s jeho členskými organizacemi.

„Jako značka podporujeme rovná práva pro komunitu LGBTQ+ téměř 30 let. U naší nejnovější iniciativy, jako je uznání značky Pride, jsme hrdí na partnerství se společností Zynga, s níž sdílíme stejné hodnoty, abychom dále zdůraznili důležitost začlenění a přijetí,“ řekl Kenneth Cole, předseda představenstva a hlavní kreativní ředitel společnosti Kenneth Cole Productions, Inc .„Tím, že zahrneme náš produkt PRIDE do hry High Heels!, umožníme milionům lidí zažít oslavu Pride, jako připomínku toho, že ‘být odlišný je to, co máme společné’.”

“Ve společnosti Zynga jednoznačně věříme, že naše síla je v naší rozmanitosti a že jsme povoláni oslavovat naše rozdíly.” Jsme hrdí na to, že jsme solidární s komunitou LGBTQ+ na oslavu Pride Month,“ řekl Frank Gibeau, generální ředitel společnosti Zynga. “Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s uctívanou značkou, která posouvá hranice, jako je Kenneth Cole, abychom zvýšili zastoupení v našich hrách a umožnili hráčům ukázat svou hrdost, ducha a módu ve hře High Heels!; skvěle se k sobě hodí.“

Hra High Heels!, kterou vyvinula firma Rollic, dceřiná společnost firmy Zynga, byla stažena již více než 60 miliony uživatelů a setkala se po celém světě s nadšeným přijetím. Ve hře se hráči pohybují na vysokých podpatcích po přehlídkovém molu, které klade stále více překážek. Pokud se hráči podaří dokončit úroveň, podpatky se zvýší. Sázky rostou, jak hráči postupují v sérii světových módních přehlídek v hlavních městech včetně Londýna, Pekingu, Paříže a New Yorku. Díky postupnému postupu si hráči mohou vylepšit svou postavu novým oblečením, módou, účesy a botami.

Hru High Heels! si můžete stáhnout zdarma na stránkách App Store, stejně jako Google Play. Produkt Kenneth Cole PRIDE je k dispozici na stránkách KennethCole.com. Položky z kolekce 2021 PRIDE, které se dají kombinovat, zahrnují:

tenisky značky KAM s duhovým proužkem

trička s nápisem“Being Different is What We Have in Common” („Být odlišný je to, co máme společné“) v barvě duhy

šňůrky k respirátoru na krk v barvě duhy

sluneční brýle

hodinky

Fotografie kolekce a další důležitou grafiku ze hry High Heels! si můžete stáhnout zde: https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

O společnosti Zynga Inc.



Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy a jejím posláním je spojovat svět prostřednictvím her. Více než miliarda lidí hraje různé hry od firmy Zynga, jako jsou například CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ a Zynga Poker™. Hry od společnosti Zynga jsou dostupné ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních sítích nebo mobilních zařízeních po celém světě. Zynga byla založena v roce 2007 a sídlí v San Francisku. Kromě toho má další pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Více informací najdete na webových stránkách www.zynga.com nebo sledujte společnost Zynga na sítích Twitter, Instagram, Facebook nebo Zynga blog.

O společnosti Kenneth Cole Productions, Inc.



Kenneth Cole je americký návrhář, sociální aktivista a vizionář, který věří, že podnikání a dobročinnost jsou provázané. Jeho světová společnost Kenneth Cole Productions vytváří moderní, funkční a víceúčelovou obuv, oděvy a doplňky pro inspirativní urbanistický životní styl pod značkami Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole a Unlisted, stejně jako obuv pod značkou Gentle Souls. Společnost rovněž udělila celou řadu licencí pro třetí strany na výrobu dámských i pánských oděvů, parfémů, hodinek, šperků, brýlí a několika dalších kategorií doplňků, jako například dětské obuvi. Produkty společnosti se prodávají prostřednictvím obchodních domů, speciálních obchodů, vlastních butiků a webových stránek společnosti.

Před více než 35 lety využil Kenneth Cole svou vášeň a jedinečnou platformu značky, aby měl smysluplný dopad na šatníky lidí i na komunity v nouzi. Udělal co ostatní ne a řekl co ostatní ne. Nadace Kennetha Colea je i nadále odhodlána pomáhat komunitám v nouzi podporou veřejného zdraví a občanských svobod.

O společnosti Rollic



Firma Rollic je istanbulský vývojář a vydavatel her, který se zaměřuje na oblíbené hry zdarma pro systémy iOS a Android. Firma byla založena v prosinci 2018. Mezi herní počiny studia Rollic, mimo jiné, patří hry: Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty a Wheel Smash. Firma Rollic se snaží vytvářet hry, které osloví široké spektrum hráčů a současně si buduje skvělý vývojářský ekosystém v herním průmyslu. V roce 2020 firmu Rollic koupila společnost Zynga, světová jednička v interaktivní zábavě. Další informace získáte na webové stránce www.rollicgames.com nebo sledujte firmu Rollic na sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter nebo blogu

Výhledová prohlášení



Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se, mimo jiné věcí, událostí a představ ve hře High Heels!. Výhledová prohlášení obsahují slova, jako jsou například “výhled”, “očekávat”, “plánovat”, “zamýšlet”, “bude”, “předvídat”, “věřit”, “cíl”, „předpokládat“, včetně různých tvarů v těchto slov. Stejně tak všechna prohlášení uvedené v této tiskové zprávě v budoucím čase jsou považována za výhledová prohlášení. Dosažení cíle nebo úspěšné splnění skutečností uvedených v těchto výhledových prohlášeních podléhá významným rizikovým faktorům a závisí na splnění řady předpokladů a očekávání. Na výhledová prohlášení, založená na informacích, které máme k dispozici v den zveřejnění této zprávy, se nelze spoléhat. Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení. Další informace o rizikových faktorech a předpokladech, které ovlivňují naše podnikání, jsou nebo budou podrobněji uvedeny v našich veřejných zprávách předkládaných Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), jejichž kopie lze získat na našich webových stránkách pro vztahy s investory na adrese http://investor.zynga.com nebo přímo na webových stránkách Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) www.sec.gov.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

