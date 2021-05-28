貿澤電子在最新一集的Empowering Innovation Together節目中探討能耗管理

EE Raymond Yin和Steven Shackell討論碳化矽和氮化鎵市場的成長

德州達拉斯和沃斯堡–(BUSINESS WIRE)–貿澤電子(Mouser Electronics Inc.)今天推出其屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™（共求創新）節目2021年系列的第二集內容以及The Tech Between Us（我們身邊的技術）播客。該系列的第二集可在貿澤電子網站、Alexa、Apple Podcasts、Google Podcasts、iHeartRadio、Pandora和Spotify上取得，這一集探討的是能耗管理以及寬能隙技術背後的潛力。





每個月，該系列都更深入地討論影響現代社會的產業顛覆性技術，並且及時發布圍繞當今關鍵技術趨勢的播客、影片、部落格、文章和資訊圖表等。

在這一集中，貿澤電子的技術內容總監Raymond Yin將與安森美半導體(ON Semiconductors)的碳化矽和氮化鎵產品線經理Steven Shackell一起討論當前的寬能隙元件。他們會詳細說明是什麼造成了半導體寬能隙(wide bandgap)，同時分享有關此項技術在能耗管理設計中的應用、優點和局限的更多資訊。

貿澤電子總裁兼執行長Glenn Smith表示：「EIT節目的最新一集將向工程師們展示能耗管理技術的未來。隨著能耗需求的增加，寬能隙為進一步提高能源效率提供了重要的機會，因此將此項技術視作半導體的未來。」

在能耗管理之後的2021年EIT系列節目將深入探討人工智慧、自動化等話題，並重新審視感測器、射頻和無線等新產品技術。此節目重點介紹各種新產品的開發情況，並揭示為了緊跟市場發展的新趨勢需要推展哪些技術開發工作。

2021年Empowering Innovation Together節目的第二集是由貿澤電子的重要製造商合作夥伴英飛淩、安森美半導體和Wolfspeed贊助的。

貿澤電子的Empowering Innovation Together節目創辦於2015年，是最受業界認可的電子元件節目之一。欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation，並在Facebook和Twitter上關注貿澤電子。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一家授權半導體和電子元件經銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商推廣其領先的製造合作夥伴的新產品。全球經銷商網站mouser.com為全球電子設計工程師和買方社群提供服務，該網站有多種語言和貨幣可供選擇，提供來自逾1,100家生產商的500多萬種產品。貿澤透過全球27個支援網點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商透過其位於德州達拉斯市區的100萬平方英尺的先進經銷設施向223個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/。

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