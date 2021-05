Samenvatting: Mouser Electronics onderzoekt energiebeheer in de nieuwste serie van het programma Empowering Innovation Together

EE Raymond Yin en Steven Shackell bespreken de groei van de GaN- en SiC-markt

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. heeft vandaag het tweede deel van de 2021-serie van zijn bekroonde Empowering Innovation Together™ -programma en de podcast The Tech Between Us uitgebracht. De tweede aflevering van de serie, beschikbaar op de website van Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora en Spotify, onderzoekt energiebeheer en het potentieel achter wide bandgap-technologie.





Elke maand brengt de serie een kijkje in de industrie-veranderende technologieën die de moderne samenleving vormgeven, en omvat een actuele verzameling podcasts, video’s, blogs, artikelen en infographics waarin de belangrijkste technologische trends van vandaag centraal staan.

In deze aflevering krijgt Raymond Yin, Director of Technical Content van Mouser, gezelschap van Steven Shackell, ON Semiconductors ‘Product Line Manager voor Silicon Carbide en Gallium Nitride, voor een gesprek over de huidige wide-band gap-apparaten. Terwijl ze definiëren wat een halfgeleider “brede bandkloof” maakt, deelt het paar meer over de toepassingen, voordelen en beperkingen van de technologie voor het ontwerp van energiebeheer.

