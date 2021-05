Relive entscheidet sich für die ArcGIS-Plattform von Esri zur Skalierung der Entwicklung

App für Outdoor-Aktivitäten integriert Esri-Plattform als Service

REDLANDS, Kalifornien (USA)–(BUSINESS WIRE)–Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Standortinformationen, gab heute bekannt, dass Relive, ein Unternehmen, das eine App entwickelt hat, die Outdoor-Abenteuer und Reiseerlebnisse chronologisch aufzeichnet und den Nutzern die Möglichkeit gibt, diese Momente noch einmal zu erleben, zu den jüngsten Unternehmen gehört, die auf die ArcGIS-Plattform, Esris neuer Platform as a Service (PaaS), umsteigen.

Dieser Wechsel passt besser zu den Bedürfnissen des niederländischen Startups. Relive kann genau die Dinge erwerben, die das Unternehmen für die Entwicklung und den Support der App benötigt – Esris World Imagery und World Elevation Services sowie die ArcGIS API für JavaScript für zusätzliche Funktionen. Außerdem kann Relive mit der Unterstützung von Esri weiter skalieren, während die Nutzerbasis des Unternehmens exponentiell wächst.

„Wir freuen uns, mit Esri zusammenzuarbeiten, um unseren Nutzern weiterhin eine erstklassige Outdoor-App anbieten zu können“, sagt Joris Van Kruijssen, COO und Mitbegründer von Relive. „Als Technologie-Startup, das sich auf Innovationen konzentriert, ist es für unseren Erfolg von zentraler Bedeutung, dass wir in der Lage sind, verschiedene Technologien zu entwickeln und miteinander zu kombinieren, um eine ideale Benutzererfahrung zu bieten. Die ArcGIS-Plattform passt hier perfekt, und Esri hat uns bei unserem speziellen Anwendungsfall hervorragend unterstützt.“

Relive, eine App für Apple- und Android-Smartphones, wurde von Van Kruijssen zusammen mit Lex Daniels und Yousef El-Dardiry im Jahr 2016 ins Leben gerufen, nachdem die Freunde eine Radtour nach Spanien unternommen hatten. Das Trio erkannte, dass bestehende Apps, die ihre Tour aufzeichneten, nur technische Daten wie Entfernung und Gesundheit aufzeichneten. Sie wollten jedoch eine App, mit der sie auf einfache Weise eine Geschichte erzählen konnten, die sie mit Freunden und Familie teilen konnten.

Die Macher von Relive wollten die technologischen Investitionen, die sie schon früh beim Aufbau der Infrastruktur ihrer App getätigt hatten, weiterführen und für jeden Bedarf das richtige Puzzleteil auswählen, während das Unternehmen expandierte, ohne restriktive Lizenzvereinbarungen, die vorschreiben, wer welche Tools bereitstellt. Das Startup arbeitete bereits für andere Anforderungen mit bevorzugten Anbietern zusammen und verfügte über eine Drittanbieter-API, benötigte aber qualitativ hochwertige Karten und topografische Bilder der Erde, um die Wege seiner Nutzer überall auf dem Globus zu kartieren, und entschied sich schließlich für die umfangreichen geografischen Bilder von Esri.

In der App wird in einem animierten Video eine sich bewegende Linie gezeigt, die die Route einer Person durch dreidimensionale Straßen und Berge abbildet. Dabei werden die Zeit und die Entfernung sowie eventuelle Fotostopps auf dem Weg markiert und die Bilder wie eine Urlaubs-Diashow gezeigt. Mehr als 10 Millionen Menschen nutzen Relive bereits, und die Firmenleitung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Zahl in den kommenden Jahren auf 100 Millionen zu erhöhen.

Weitere Informationen zur ArcGIS-Plattform von Esri finden Sie unter go.esri.com/Platform-Learn-More.

