Mouser Electronics examina gerenciamento de energia na série mais recente do programa Empowering Innovation Together

EE Raymond Yin e Steven Shackell discutem o crescimento do mercado de GaN e SiC

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–A Mouser Electronics Inc. lançou hoje a segunda parte da série 2021 de seu premiado programa Empowering Innovation Together™ e do podcast The Tech Between Us. O segundo episódio da série, disponível no site da Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora e Spotify, explora o gerenciamento de energia e o potencial por trás da ampla tecnologia de lacuna de banda larga (wide bandgap).





A cada mês, a série traz um olhar mais atento às tecnologias em mudança da indústria que moldam a sociedade moderna e abrange uma coleção oportuna de podcasts, vídeos, blogs, artigos e infográficos que giram em torno das principais tendências tecnológicas de hoje.

Neste episódio, Raymond Yin, diretor de conteúdo técnico da Mouser, é acompanhado por Steven Shackell, gerente de linha de produtos da ON Semiconductors para carboneto de silício e nitreto de gálio, para uma conversa sobre os atuais dispositivos de lacuna de banda larga. À medida que definem o que torna um semicondutor “de lacuna de banda larga”, os dois compartilham mais sobre as aplicações, benefícios e limitações da tecnologia para o projeto de gerenciamento de energia.

“Esta última parcela do programa EIT apresenta aos engenheiros o que o futuro reserva para a tecnologia de gerenciamento de energia”, disse Glenn Smith, presidente e diretor executivo da Mouser Electronics. “À medida que a demanda por energia aumenta, a lacuna de banda larga oferece oportunidades significativas para melhorias adicionais na eficiência energética, posicionando-a como o futuro dos semicondutores”.

Os tópicos de tecnologia do futuro na série EIT 2021 após o gerenciamento de energia se aprofundarão em inteligência artificial, automação e muito mais, e analisarão as novas tecnologias de produto, como sensores e RF e sem fio. O programa destaca vários desenvolvimentos de novos produtos e revela os desenvolvimentos técnicos necessários para se manter atualizado com as novas tendências do mercado.

A segunda parte do programa Empowering Innovation Together 2021 é patrocinada pelos valiosos parceiros fabricantes da Mouser Infineon Technologies, ON Semiconductor e Wolfspeed.

Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e Twitter.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics, uma empresa Berkshire Hathaway, é uma distribuidora autorizada de componentes eletrônicos e semicondutores com foco em novas introduções de produtos dos seus fabricantes parceiros líderes. Atendendo a comunidade global de engenheiros de projeto e compradores, o site da distribuidora global, mouser.com está disponível em diversos idiomas e moedas, e apresenta mais de cinco milhões de produtos de mais de 1.100 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte mundialmente, para fornecer o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário local. A distribuidora despacha para mais de 630.000 clientes em 223 países/territórios a partir das suas instalações de distribuição de ponta com 1 milhão de pés quadrados, na região metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas registradas

Mouser e Mouser Electronics são marcas comerciais registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os demais produtos, logotipos e nomes de empresas mencionados aqui podem ser marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Para mais informações, entre em contato com:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Vice-presidente sênior de Marketing



+1 (817) 804-3833



[email protected]

Para solicitações de imprensa, entre em contato com:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Gerente de Comunicações Corporativas e Relações com a Mídia



+1 (817) 804-7764



[email protected]