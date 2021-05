Guardsquare kondigt benoeming aan van Chief Product Officer en Vice President Engineering

Voormalig manager van Veracode gaat de productvisie en -innovatie van het bedrijf leiden; veteraan in software- en projectmanagement gaat R&D opschalen

LEUVEN, België–(BUSINESS WIRE)–Guardsquare, het beveiligingsplatform voor mobiele applicaties, heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Ryan Lloyd als Chief Product Officer en Piet Wauters als Vice President Engineering, terwijl het bedrijf de investeringen versnelt en zich richt op zijn productstrategie en -uitvoering. Hiermee versterkt het zijn leidende positie op het gebied van beveiliging van mobiele apps.

“Ik ben ongelooflijk enthousiast dat Ryan en Piet zich bij ons gevoegd hebben,” aldus Roel Caers, CEO bij Guardsquare. “Ze zijn allebei uniek gekwalificeerd om de strategische visie, innovatie en ontwikkeling van de oplossingen van Guardsquare te versnellen en zo de waarde van onze producten te vergroten. Met een diepgaande achtergrond in productstrategie, projectbeheer en bedrijfssoftware, ben ik verheugd twee visionaire leiders te mogen verwelkomen om bij ons te komen werken in onze missie om organisaties te beschermen tegen bedreigingen van mobiele apps.”

Ryan brengt meer dan twee decennia aan expertise mee als leider op het gebied van strategisch productmanagement met een achtergrond in software engineering. Meest recentelijk was hij Vice President Products bij Veracode, waar hij werkte aan het vormgeven van de productstrategie. Voordat hij bij Veracode kwam, werkte Ryan verschillende jaren bij PTC en bij SmartBear. Daar leidde hij de productgroei door middel van innovatie en acquisitie, voortbouwend op open-sourcecommunity’s en strategische ecosystemen voor ontwikkelaars.

“Als Chief Product Officer bij Guardsquare wil ik voortbouwen op de succesvolle basis van open-source en commerciële producten van Guardsquare die miljarden gedownloade mobiele applicaties beveiligen voor toonaangevende organisaties over de hele wereld,” aldus Ryan Lloyd. “We zullen de sterke groei versnellen door middel van voortdurende innovatie, door samen te werken met ‘s werelds vooraanstaande ondernemingen en door nieuwe, geavanceerde en originele manieren te vinden om een licht te werpen op de uitdagingen en kansen als het gaat om de bescherming van mobiele applicaties.”

Piet Wauters, de nieuwe Vice President Engineering van Guardsquare, is verantwoordelijk voor het opschalen van onderzoek en ontwikkeling bij Guardsquare. Met een klantgerichte benadering door middel van flexibele productlevering, zal Piet toezicht houden op de snel toenemende R&D en het vermogen van het bedrijf om de toekomstige roadmap aan zijn klanten te leveren in een context van snelle groei.

“Ik ben verheugd om deze geweldige kans bij Guardsquare te aanvaarden en ik ben vereerd om bij het team te komen op zo’n moment dat de toekomst van Mobiel veilig moet worden gesteld, aangezien beveiligingsbedreigingen steeds geavanceerder worden,” verklaarde Piet Wauters. “Ik kijk ernaar uit om de visie van het bedrijf te bevorderen om de manier waarop organisaties de bescherming van mobiele apps beheren drastisch te verbeteren.”

Met 30 jaar ervaring in het leiden van hooggekwalificeerde teams naar uitstekende zakelijke prestaties in multidisciplinaire, multiculturele omgevingen, heeft Piet diepgaande technische kennis over systemen en software opgebouwd door een actieve rol te spelen in zowel het dagelijkse management als in strategische processen.

Over Guardsquare

Guardsquare is de wereldleider op het gebied van bescherming van mobiele applicaties. Meer dan 700 klanten wereldwijd in alle grote industrieën vertrouwen op Guardsquare om hun mobiele applicaties te beveiligen tegen reverse engineering en hacking. De software van Guardsquare is gebouwd op de open-source ProGuard-technologie, wordt op transparante wijze geïntegreerd in het ontwikkelingsproces en voegt meerdere beschermingslagen toe aan Android- (DexGuard) en iOS (iXGuard)-applicaties, waardoor deze worden beschermd tegen aanvallen op het apparaat en buiten het apparaat. Met de toevoeging van ThreatCast, de beveiligingsconsole voor mobiele applicaties van Guardsquare, biedt de organisatie de meest complete mobiele beveiligingsoplossing die momenteel op de markt is. Guardsquare is gevestigd in Leuven, België, met een kantoor in de VS, in Boston, MA.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Erica Sheehan



Chief Marketing Officer, Guardsquare



[email protected]