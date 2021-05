Guardsquare annonce la nomination d’un chef de produit et d’un vice-président de l’ingénierie

Un ancien cadre de Veracode dirigera la vision et l’innovation des produits de la société ; un professionnel chevronné de la gestion de logiciels et de projets développera la recherche et le développement.

LEUVEN, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Guardsquare, la plateforme de sécurité des applications mobiles, a annoncé aujourd’hui les nominations de Ryan Lloyd au poste de chef de produit et de Piet Wauters au poste de vice-président de l’ingénierie. La société accélère ses investissements et se concentre sur la stratégie et la réalisation de ses produits, de façon à renforcer sa position de leader en matière de sécurité des applications mobiles.

« Je suis très heureux d’accueillir Ryan et Piet dans l’entreprise », a déclaré Roel Caers, CEO de Guardsquare. « Tous deux sont particulièrement qualifiés pour accélérer la vision stratégique, l’innovation et le développement des solutions de Guardsquare en élargissant la valeur créée par nos produits. Dotés d’une connaissance approfondie en stratégie produit, en gestion de projet et en logiciels d’entreprise, je suis très heureux d’accueillir ces deux leaders visionnaires qui viennent se joindre à notre mission de protection des entreprises contre les menaces liées aux applications mobiles ».

Ryan compte plus 20 ans d’expertise comme cadre de gestion stratégique des produits, et bénéficie d’une formation en génie logiciel. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président des produits pour Veracode, qui l’a amené à travailler à l’élaboration de la stratégie des produits. Avant Veracode, Ryan a passé plusieurs années chez PTC ainsi que chez SmartBear, où il a dirigé la croissance des produits à travers l’innovation et l’acquisition, en s’appuyant sur des communautés open-source et des écosystèmes de développeurs stratégiques.

« En tant que chef de produit chez Guardsquare, je souhaite m’appuyer sur le succès de la fondation de Guardsquare, composée de produits open-source et commerciaux qui sécurisent des milliards d’applications mobiles téléchargées pour des entreprises leaders dans le monde entier », a déclaré Ryan Lloyd. « Nous allons accélérer cette forte croissance grâce à l’innovation continue, en nous associant aux plus grandes entreprises du monde et en trouvant de nouvelles méthodes, avancées et originales capables de mettre en lumière les défis et les opportunités que représente la protection des applications mobiles ».

Piet Wauters, nouveau vice-président de l’ingénierie de Guardsquare, est responsable de l’accroissement de la recherche et du développement chez Guardsquare. Avec une approche orientée client grâce à une souplesse de livraison des produits, Piet supervisera la croissance rapide de la R&D et la capacité à fournir à ses clients la future feuille de route de l’entreprise, dans un contexte de croissance rapide.

« Je suis très heureux de participer avec Guardsquare à cette occasion passionnante et c’est un honneur pour moi de rejoindre l’équipe à un moment aussi essentiel pour sécuriser l’avenir des applications mobiles alors que les menaces à la sécurité deviennent de plus en plus sophistiquées », a déclaré Piet Wauters. « Je me réjouis de faire progresser la vision de Guardsquare pour pouvoir améliorer considérablement la gestion exercée par les entreprises en matière de protection des applications mobiles ».

Fort de 30 ans d’expérience à la tête d’équipes extrêmement compétentes chargées de réalisations commerciales exceptionnelles dans des environnements multidisciplinaires et multiculturels, Piet possède une connaissance technique approfondie des systèmes et des logiciels qu’il a développée en intervenant directement dans la gestion quotidienne ainsi que dans les processus stratégiques.

À propos de Guardsquare

Guardsquare est le leader mondial de la protection des applications mobiles. Plus de 700 clients dans le monde, issus de tous les secteurs d’activité, font confiance à Guardsquare pour sécuriser leurs applications mobiles contre la rétro-ingénierie et le piratage. Reposant sur la technologie open source ProGuard, le logiciel Guardsquare s’intègre facilement dans le processus de développement et ajoute plusieurs couches de sécurité aux applications Android (DexGuard) et iOS (iXGuard), en durcissant la protection contre les attaques sur et hors dispositifs. Avec l’ajout de ThreatCast, la console de sécurité des applications mobiles de Guardsquare, l’entreprise propose la solution de sécurité mobile la plus complète du marché actuel. Guardsquare est basée à Louvain, en Belgique, avec un bureau américain à Boston, dans le Massachusetts.

