Mouser Electronics examine les solutions de gestion de l’alimentation dans le dernier épisode de sa série Empowering Innovation Together

Les ingénieurs Raymond Yin et Steven Shackell explorent la croissance du marché des dispositifs GaN et SiC

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. a publié aujourd’hui le second épisode de la série 2021 de son programme primé Empowering Innovation Together™ et du podcast The Tech Between Us. Disponible sur le site Web de Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora et Spotify, ce nouvel épisode explore la gestion de l’alimentation et le potentiel de la technologie de large bande interdite.





Chaque mois, cette série examine les technologies novatrices qui façonnent la société moderne et propose une sélection de podcasts, vidéos, blogs, articles et infographiques centrés sur les tendances technologiques clés actuelles.

Dans cet épisode, Raymond Yin, Directeur du contenu d’ingénierie chez Mouser, et Steven Shackell, Responsable de la gamme de produits au carbure de silicium et nitrure de gallium chez ON Semiconductors, discutent des appareils à large bande interdite actuels. En définissant les concepts essentiels des semi-conducteurs «à large bande interdite», le duo explore les applications, avantages et limites de cette technologie pour les solutions de gestion de l’alimentation.

« Ce dernier épisode du programme EIT dévoile aux ingénieurs ce que leur réserve l’avenir de la technologie de gestion de l’alimentation », déclare Glenn Smith, PDG de Mouser Electronics. « Alors que la demande d’énergie augmente, la large bande interdite offre des opportunités d’amélioration significatives en matière de rendement énergétique et représente l’avenir des semi-conducteurs. »

Outre la gestion de l’alimentation, la série EIT 2021 explorera des concepts d’avenir tels que l’intelligence artificielle et l’automatisation et présentera les derniers produits en matière de technologie RF, sans fil et de capteurs. Le programme met en lumière une sélection de produits novateurs et dévoile les développements techniques requis pour suivre les nouvelles tendances du marché.

Le deuxième épisode du programme Empowering Innovation Together 2021 est sponsorisé par les fabricants et partenaires clés de Mouser Infineon Technologies, ON Semiconductor et Wolfspeed.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des plus primés du secteur des composants électroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://eu.mouser.com/empowering-innovation et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

