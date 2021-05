La gestione della potenza è la protagonista della seconda puntata della serie “Empowering Innovation Together” di Mouser Electronics

EE Raymond Yin e Steven Shackell discutono sulle prospettive dei mercato dei dispositivi GaN e SiC

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. ha diffuso la seconda puntata dell’edizione 2021 del suo seguitissimo programma Empowering Innovation Together™ e del podcast The Tech Between Us. In questa puntata, disponibile sul sito Web di Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora e Spotify, vengono analizzate le tematiche relative alla gestione della potenza e le potenzialità dei semiconduttori ad ampio bandgap.





Questa serie, che ogni mese esamina in dettaglio le tecnologie che stanno cambiando il panorama industriale contribuendo a modellare il mondo prossimo venturo, propone una ricca e aggiornata collezione di podcast, video, blog, articoli e infografiche che hanno per tema le tecnologie che oggigiorno svolgono un ruolo chiave.

In questa puntata Raymond Yin, direttore dei contenuti di ingegneria di Mouser, ospiterà Steven Shackell, Product Line Manager di ON Semiconductors per i prodotti SiC e GaN, per dar vita a una discussione relativa agliattuali dispositivi ad ampio bandgap. Dopo un’iniziale spiegazione sul significato di semiconduttore ad ampio bandgap, i due conduttori condivideranno le loro opinioni e punti di vista circa le applicazioni di questa tecnologia, evidenziando vantaggi e limitazioni del suo utilizzo nella progettazione di soluzioni di gestione della potenza.

“Questa seconda puntata del programma EIT – ha detto Glenn Smith, Presidente e CEO di Mouser Electronics – delinea quale potrebbe essere il futuro della tecnologia per la gestione della potenza. Di fronte al consistente aumento della domanda di energia, i semiconduttori ad ampio bandgap offrono significative opportunità per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica, proponendosi come i semiconduttori del futuro.”

Dopo quella relativa alla gestione della potenza, le successive puntate dell’edizione 2021 di EIT saranno dedicate all’approfondimento di argomenti di stretta attualità, tra cui l’intelligenza artificiale e l’automazione, oltre che all’analisi delle nuove tecnologie utilizzate per la realizzazione di prodotti quali sensori, dispositivi RF e wireless. Nel corso del programma saranno evidenziati diversi sviluppi di nuovi prodotti e illustrati i progressi tecnici necessari per mantenere il passo con l’evoluzione in atto nel mercato.

La seconda puntata dell’edizione 2021 del programma Empowering Innovation Together è sponsorizzata da alcuni tra i principali partner in distribuzione di Mouser tra cui Infineon Technologies, ON Semiconductor e Wolfspeed.

Lanciato nel 2015, il programma “Empowering Innovation Together” di Mouser è una delle iniziative più apprezzate e seguite che hanno per oggetto la componentistica elettronica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il link https://eu.mouser.com/empowering-innovation e seguire Mouser su Facebook e Twitter.

