À vos marques, prêts, créez : Cricut dévoile des innovations visant à doubler les vitesses de créativité

Donnez vie à vos créations plus rapidement avec Cricut Explore®3 et Cricut Maker®3

SOUTH JORDAN, Utah–(BUSINESS WIRE)–Les créateurs et artisans du monde peuvent désormais créer plus rapidement qu’auparavant avec Cricut Explore®3 et Cricut Maker®3. Cricut est un leader de la technologie artisanale qui permet aux personnes de concevoir, de créer et de personnaliser à l’aide de ses machines de découpe intelligentes. Que vous souhaitiez créer de superbes décalcomanies, égayer vos murs ou créer des t-shirts personnalisés pour votre famille ou vos amis, Cricut Explore 3 et Cricut Maker 3 découpent à une vitesse pouvant aller jusqu’à huit pouces par seconde. Il n’a jamais été aussi rapide ni aussi facile d’être un manuel.





« Je suis très fier de ce que notre équipe a accompli », a déclaré Ashish Arora, PDG de Cricut. « Nous voulions porter l’expérience à un tout autre niveau et nous assurer que notre prochaine génération de machines de découpe permette à chacun de créer plus facilement et beaucoup plus rapidement davantage de projets et des projets de plus grande envergure. »

Comme les versions antérieures de ces machines de découpe, la Cricut Explore 3 et la Cricut Maker 3 vous permettent de donner libre cours à votre créativité en toute facilité en utilisant une grande variété de matériaux, y compris les Cricut Smart Materials® (vinyle intelligent, thermocollant intelligent et papier intelligent). Les créateurs peuvent désormais créer des coupes pouvant mesurer jusqu’à 12 pieds en une seule fois, mettant ainsi un tout nouveau monde de possibilités créatives à portée de main.

Les deux machines seront disponibles sur le site Cricut.com le 10 juin 2021 et chez les grands détaillants à partir du 27 juin 2021.

Laissez votre créativité grimper en flèche avec la Cricut Explore 3

À partir de 299 USD (prix catalogue), la Cricut Explore 3 peut découper plus de 100 matériaux, y compris le papier cartonné, le vinyle, le thermocollant, le papier scintillant et le liège, ce qui vous permet de réaliser une gamme infinie de projets de bricolage. Avec la qualité de ses performances de découpe à la portée de tous, vous pouvez découper, dessiner, marquer avec cette machine, puis embellir vos projets avec des textes impeccables, des illustrations détaillées ou des plis faciles à plier.

Donnez libre cours à votre créativité avec Cricut Maker 3

Démarrant à 399 USD (prix catalogue), la Cricut Maker 3 est une machine puissante et polyvalente qui offre le summum en termes de performances de découpe et de polyvalence. Cette machine vous permet de créer avec plus de 300 matériaux, des papiers et tissus les plus délicats aux matériaux les plus résistants comme le cuir et le balsa, le tout avec une précision incroyable. La Cricut Maker 3 est proposée avec l’Adaptive Tool System™ – le seul système capable de contrôler intelligemment la direction de votre lame et la pression de coupe pour correspondre au matériau, prenant en charge la plus vaste gamme d’outils pour découper, marquer, écrire et ajouter des effets décoratifs, et offrant une précision impressionnante lors de la réalisation de vos divers projets.

Fonctionne avec Design Space™

La Cricut Explore 3 et la Cricut Maker 3 sont compatibles avec Design Space, un logiciel facile à utiliser – disponible sur ordinateur de bureau, iOS et Android. Que vous soyez novice dans l’artisanat ou un artisan expérimenté, la Cricut Explore 3 et la Cricut Maker 3 permettent à la magie du bricolage d’opérer n’importe où, n’importe quand.

À propos de Cricut Inc.

Cricut Inc. est une société de plateforme de technologie créative dédiée à encourager les personnes à découvrir la fabrication à la maison de nouvelles façons. La mission de Cricut est de libérer le potentiel créatif de ses utilisateurs avec des innovations qui donnent vie aux idées sous la forme de projets faits à la main, personnalisés et de qualité professionnelle. Les produits de pointe de Cricut comprennent sa gamme phare de machines de découpe intelligentes – la gamme Cricut Maker®, la gamme Cricut Explore®, et Cricut Joy® – accompagnées d’autres outils uniques tels que la Cricut EasyPress®, le système Infusible Ink™ et une collection diverse de matériaux. Outre les offres de base de Cricut, la marque compte une communauté florissante de millions d’utilisateurs dédiés à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Alexandra Kenway



[email protected]