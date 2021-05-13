西聯匯款在Google Pay上推出跨境支付服務

美國Google Pay用戶可透過西聯匯款的全球金融網路進行全球匯款

丹佛、印度孟買和新加坡–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–西聯匯款(Western Union)已將其跨境平臺轉帳功能與Google Pay連結，美國、印度和新加坡的Google Pay用戶將率先受惠。





全球首屈一指的跨境、跨幣別轉帳支付公司西聯匯款(NYSE: WU)與谷歌(Google)合作，讓美國用戶可透過Google Pay應用程式獲得西聯匯款備受讚譽的數位轉帳體驗。

即日起，美國Google Pay用戶透過西聯匯款在印度和新加坡地區的全球金融網路（包括銀行帳戶、電子錢包和零售點）向家人和朋友跨境匯款時，將享有無縫的點對點應用程式內體驗。用戶可使用Google Payi銀行帳戶或銀行卡，為其轉帳交易提供資金。

在年底之前，美國Google Pay用戶將可向位於全球各地的家人和朋友轉帳匯款。啟動全球轉帳功能後，用戶可以選擇在幾分鐘內將資金匯入200多個國家和地區的數十億個銀行帳戶、數百萬個電子錢包和銀行卡，以及超過50萬個零售點ii。

西聯匯款產品與平臺總裁Shelly Swanback表示：「很高興將我們的數位化跨境轉帳功能上線，讓Google Pay龐大且不斷成長的用戶群僅需輕按幾下，即可享有真正的全球連通性。」

她繼續說道：「新冠疫情持續對全球許多地方的社區、客戶和同事造成破壞性影響，尤其是在印度和拉丁美洲地區。透過Google Pay而建立的這條便捷通路，將幫助人們在這段艱難時期繼續相互支持，該通路提供新的途徑，讓人們可以向印度和新加坡地區進行支付和匯款，並在年底前享有全球轉帳功能。」

Google Pay的用戶群涵蓋40個國家的1.5億人口。谷歌重新設計的Google Pay應用程式（包括安卓和iOS版）為人們提供安全、簡單和實用的支付和管理財務的方式。

Google Pay產品管理總監Josh Woodward表示：「跨境支付不僅是親人的生命線，還是許多經濟體的金融支柱。對許多家人在國外的人來說，寄錢回家是他們每月經常要做的事。與西聯匯款合作使我們能夠為Google Pay用戶提供途徑，從Google Pay應用程式中快速、安全且可靠地匯款。」

Swanback補充道：「本次合作證明市場上存在對我們先進支付能力的需求和急迫需要。透過數位化合作關係提供的平臺服務，使我們能夠擁有更多全球客戶，並繼續推進西聯匯款的成長策略。」

此次合作是西聯匯款將其跨境、跨幣別平臺功能嵌入一流的第三方平臺和市場中的最新措施，也是繼與全球金融、電信和科技企業達成類似協定之後的又一行動。

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關於西聯匯款

西聯匯款公司（紐交所代碼：WU）是跨境、跨幣別匯款與支付領域的全球領軍企業。西聯匯款平臺提供無縫的跨境資金流動，其一流的全球金融網路可聯通200多個國家和地區的130多種貨幣。我們透過全球覆蓋範圍最廣泛的網路之一，建立企業、金融機構、政府和消費者之間的聯繫，連接數十億銀行帳戶、數百萬電子錢包和支付卡，以及逾50萬個零售點。西聯匯款連通世界，讓無限可能變得觸手可及。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.westernunion.com。

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i 與他們的Google Pay帳戶連結的金融卡或信用卡

ii 根據特定交易條件，包括匯款金額、目的地、國家/地區、貨幣可用性、監管問題、身份證明要求、代理據點營業時間、時區差異或延遲方案的選擇，資金可能延遲到帳或未提供服務。

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Contacts

西聯匯款投資人關係：

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