西联汇款在Google Pay上推出跨境支付服务

美国Google Pay用户可通过西联汇款的全球金融网络进行全球汇款

丹佛、印度孟买和新加坡–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–西联汇款(Western Union)已将其跨境平台转账功能与Google Pay对接，美国、印度和新加坡的Google Pay用户将率先受益。





全球领先的跨境、跨币种转账支付公司西联汇款(NYSE: WU)与谷歌(Google)合作，让美国用户可通过Google Pay应用获得西联汇款备受赞誉的数字资金转账体验。

即日起，美国Google Pay用户通过西联汇款在印度和新加坡地区的全球金融网络（包括银行账户、电子钱包和零售点）向家人和朋友跨境汇款时，将享受无缝的点对点应用内体验。用户可使用Google Payi银行账户或银行卡为其转账交易提供资金。

在年底之前，美国Google Pay用户可实现向位于全球各地的家人和朋友转账汇款。实现全球转账功能后，用户可以选择在几分钟内将资金汇入200多个国家和地区的数十亿个银行帐户、数百万个电子钱包和银行卡，以及超过50万个零售点ii。

西联汇款产品与平台总裁Shelly Swanback表示：“我们很高兴将我们的数字化跨境转账功能上线，让Google Pay庞大且不断增长的用户群仅需轻击几下即可获享真正的全球连通性。”

她继续道：“新冠疫情持续对全球许多地方的社区、客户和同事造成破坏性影响，尤其是在印度和拉丁美洲地区。通过连接Google Pay而建立的这条便捷渠道，将帮助人们在这段艰难时期继续相互支持，该渠道提供了新的途径，让人们可以向印度和新加坡地区进行支付和汇款，并在年底前获享全球转账功能。”

Google Pay的用户群覆盖40个国家的1.5亿人口。谷歌重新设计的Google Pay应用（包括安卓和iOS版）为人们提供安全、简单和实用的支付和管理财务的方式。

Google Pay产品管理总监Josh Woodward表示：“跨境支付不仅是面向亲人的生命线，还是许多经济体的金融支柱。对许多家人在国外的人来说，寄钱回家是他们每月经常要做的事。通过与西联汇款合作，我们将为Google Pay用户提供从Google Pay应用中快速、安全且可靠的汇款方式。”

Swanback补充道：“本次合作表明市场上存在对我们先进支付能力的需求和和急迫需要。通过数字化资金合作关系，我们的平台服务使我们能够拥有更多全球客户，并继续推进西联汇款的增长战略。”

此次合作是西联汇款将其跨境、跨币种平台功能嵌入领先的第三方平台和市场中的最新举措，也是继与全球金融、电信和科技企业达成类似协议之后的又一行动。

WU-G

关于西联汇款

西联汇款公司（纽交所代码：WU）是跨境、跨币种汇款与支付领域的全球领军企业。西联汇款平台提供无缝的跨境资金流动，其领先的全球金融网络可联通200多个国家和地区的130多种货币。我们通过全球覆盖最广泛的网络之一，建立企业、金融机构、政府和消费者之间的联系，连接数十亿银行帐户、数百万电子钱包和支付卡，以及逾50万家零售店。西联汇款连通世界，让无限可能变得触手可及。如需了解更多信息，请访问：www.westernunion.com。

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i 与他们的Google Pay账户关联的借记卡或信用卡

ii 基于特定交易条件，包括汇款金额、目的地、国家/地区、货币可用性、监管问题、身份证明要求、代理据点营业时间、时区差异或延迟方案选择，资金可能延迟到帐或服务不可用。

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