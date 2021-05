Western Union lance les paiements transfrontaliers sur Google Pay

Les utilisateurs de Google Pay aux États-Unis pourront envoyer de l’argent dans le monde entier, grâce au réseau financier mondial de Western Union

DENVER et MUMBAI, Inde, et SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Les utilisateurs de Google Pay aux États-Unis, en Inde et à Singapour seront les premiers à bénéficier de la combinaison des capacités de la plateforme transfrontalière de Western Union avec Google Pay.





Western Union (NYSE WU), leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers, et Google font équipe pour proposer à leurs utilisateurs aux États-Unis un accès à l’expérience de transfert d’argent numérique largement reconnue de Western Union, via l’application Google Pay.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Google Pay aux États-Unis bénéficieront d’une expérience inter personne fluide, sur application, permettant d’envoyer des paiements transfrontaliers à la famille ou à des amis via le réseau financier mondial de comptes bancaires, de portefeuilles et de sites au détail de Western Union en Inde et à Singapour. Les utilisateurs pourront financer leurs transactions en utilisant un compte bancaire ou une carte Google Payi.

Les utilisateurs de Google Pay aux États-Unis pourront envoyer de l’argent à leur famille et à leurs amis à travers le monde d’ici la fin de l’année. Après activation mondiale, ils pourront choisir d’envoyer des fonds vers plusieurs milliards de comptes bancaires, plusieurs millions de portefeuilles et cartes, et plus d’un demi-million de sites de détail dans 200 pays et territoires, en seulement quelques minutes ii.

« Nous sommes ravis de combiner nos capacités numériques transfrontalières afin d’apporter une réelle connectivité au niveau mondial, en toute facilité pour l’importante base d’utilisateurs croissante de Google Pay », a déclaré Shelly Swanback, présidente Produit et plateforme de Western Union.

« La pandémie continue d’exercer un impact dévastateur sur les communautés, clients et collègues, dans de nombreuses régions du monde, notamment en Inde et en Amérique latine. Ce canal pratique via Google Pay permettra aux individus de continuer à se soutenir mutuellement en ces temps difficiles, en réimaginant leur manière d’effectuer des paiements et de transférer de l’argent, dans un premier temps vers l’Inde et Singapour, puis dans le monde entier d’ici la fin de l’année », a-t-elle déclaré.

La base d’utilisateurs de Google Pay inclut 150 millions de personnes, dans 40 pays. L’application Google Pay repensée (Android et iOS) de la société confère aux individus un moyen sûr, simple et utile d’effectuer des paiements et de gérer leurs finances.

« Les paiements transfrontaliers ne constituent pas seulement une bouée de sauvetage pour les proches, mais forment également la colonne vertébrale financière de nombreuses économies », a déclaré Josh Woodward, directeur Gestion de produit chez Google Pay. « Pour de nombreuses personnes dont la famille vit à l’étranger, l’envoi d’argent est une démarche fréquente, parfois mensuelle. En faisant équipe avec Western Union, nous offrons aux utilisateurs de Google Pay un moyen d’envoyer de l’argent de manière rapide, sûre et fiable, via l’application Google Pay. »

Swanback a ajouté : « Cette collaboration démontre la demande et le besoin accéléré qui entourent nos capacités de paiement avancées. Proposés via notre partenariat numérique, nos services de plateforme nous permettent de mieux servir nos clients à travers le monde, et de poursuivre la stratégie de croissance de Western Union. »

Cette annonce concerne la plus récente démarche de Western Union visant à intégrer ses capacités de plateforme transfrontalières et multidevises aux principales plateformes et marchés tiers. Elle fait suite à des accords similaires avec les acteurs de la finance, des télécommunications et des technologies à travers le monde.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. La plateforme de Western Union fournit des flux transfrontaliers fluides, et son réseau financier mondial de premier plan connecte plus de 200 pays et territoires dans plus de 130 devises. Nous mettons en relation les entreprises, les institutions financières, les gouvernements et les consommateurs grâce à l’un des réseaux offrant la plus large portée au monde, en accédant à plusieurs milliards de comptes bancaires, à plusieurs millions de portefeuilles numériques et cartes, ainsi qu’à plus d’un demi-million de magasins de détail. Western Union connecte le monde pour rendre accessibles des possibilités illimitées. Pour en savoir plus, visitez www.westernunion.com.

i carte de débit ou de crédit associée à leur compte Google Pay



ii Les fonds peuvent être différés, ou les services indisponibles, selon certaines conditions de transaction, parmi lesquelles le montant transféré, la destination, le pays, la disponibilité des devises, les considérations réglementaires, les contraintes d’identification, les horaires des agents sur site, les différences de fuseaux horaires, ou le choix d’options différées.

