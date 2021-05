Samenvatting: Wise Platform nu geïntegreerd in Google Pay

Verstandige integratie met Google Pay zorgt voor snelle en goedkope internationale geldoverboekingen naar gebruikers van Google Pay in de VS, en zal later dit jaar wereldwijd worden uitgebreid

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Wise kondigt vandaag een integratie aan om Wise Platform beschikbaar te maken voor Google Pay-gebruikers. Vanaf vandaag kunnen Google Pay-gebruikers in de VS op iOS- en Android-apparaten geld sturen naar hun vrienden en familie in het buitenland met de Google Pay-app, met toegang tot de snelle, goedkope en transparante services van Wise. De eerste lancering stelt Google Pay-gebruikers in de VS in staat geld te sturen naar Google Pay-gebruikers in India en Singapore, met wereldwijde mogelijkheden om later dit jaar geld te sturen naar mensen in het netwerk van meer dan 80 landen van Wise.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

