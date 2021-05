Western Union lança pagamentos internacionais no Google Pay

Usuários do Google Pay nos EUA poderão enviar fundos mundialmente por meio da rede financeira global da Western Union

DENVER e MUMBAI, Índia e CINGAPURA–(BUSINESS WIRE)–Os usuários do Google Pay nos Estados Unidos, Índia e Cingapura serão os primeiros a se beneficiar da vinculação da Western Union de seus recursos de plataforma internacional com o Google Pay.





A Western Union (NYSE: WU), líder global em movimentação de fundos e pagamentos internacionais em múltiplas moedas, e o Google se uniram para fornecer aos usuários nos Estados Unidos acesso à experiência de movimentação digital de dinheiro altamente avaliada da Western Union por meio do aplicativo Google Pay.

A partir de hoje, os usuários do Google Pay nos Estados Unidos terão uma experiência perfeita de pessoa para pessoa no aplicativo, ao enviar pagamentos internacionais para familiares e amigos por meio da rede financeira global da Western Union de contas bancárias, carteiras e locais de varejo em toda a Índia e Cingapura. Os usuários podem custear suas transações usando uma conta bancária ou cartão do Google Payi.

Os usuários do Google Pay nos EUA poderão enviar dinheiro para suas famílias e amigos em todo o mundo até o final do ano. Após a ativação mundial, eles podem escolher enviar fundos para bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras e cartões, bem como para mais de meio milhão de varejistas em 200 países e territórios em minutosii.

“Temos o prazer de vincular nossos recursos digitais internacionais para trazer conectividade mundial real com alguns toques para a vasta e crescente base de usuários do Google Pay”, disse Shelly Swanback, presidente de produto e plataforma da Western Union.

“A pandemia continua tendo um impacto devastador nas comunidades, clientes e colegas em muitas partes do mundo, especialmente na Índia e na América Latina. Esse canal conveniente por meio do Google Pay ajudará as pessoas a continuarem apoiando umas às outras nesses tempos difíceis, enquanto reinventam como podem pagar e transferir dinheiro primeiro para a Índia e Cingapura e para todo o mundo até o final do ano”, disse ela.

A base de usuários do Google Pay inclui 150 milhões de pessoas em 40 países. O aplicativo Google Pay redesenhado da empresa (Android e iOS) oferece às pessoas uma maneira segura, simples e útil de pagar e gerenciar suas finanças.

“Pagamentos internacionais não são apenas uma ajuda para seus entes queridos; eles constituem a espinha dorsal financeira de muitas economias”, disse Josh Woodward, diretor de gerenciamento de produtos do Google Pay. “Para muitas pessoas com famílias no exterior, enviar dinheiro para casa é algo que fazem com a mesma frequência mensal. Com a parceria com a Western Union, estamos oferecendo aos usuários do Google Pay uma maneira de enviar dinheiro de forma rápida, segura e confiável a partir do aplicativo Google Pay”.

Swanback acrescenta, “Essa colaboração demonstra a demanda e a necessidade acelerada de nossos recursos avançados de pagamentos. Nossos serviços de plataforma oferecidos por meio de parcerias digitais nos permitem atender mais clientes globalmente e continuar a avançar na estratégia de crescimento da Western Union”.

Este anúncio é o movimento mais recente da Western Union para incorporar seus recursos de plataforma internacional e entre moedas em plataformas e mercados de terceiros líderes, e segue acordos semelhantes com empresas financeiras, de telecomunicações e tecnologia em todo o mundo.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. A plataforma da Western Union oferece fluxos internacionais contínuos, e sua importante rede financeira global conecta mais de 200 países e territórios e mais de 130 moedas. Conectamos empresas, instituições financeiras, governos e consumidores por meio de uma das redes mais amplas do mundo, alcançando bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras digitais e cartões, e mais de meio milhão de lojas de varejo. A Western Union conecta o mundo para trazer ao alcance possibilidades ilimitadas. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

i cartão de débito ou crédito vinculado aos fundos da conta do Google Pay

ii podem sofrer atrasos ou serviços indisponíveis com base em certas condições de transação, incluindo valor enviado, destino, país, disponibilidade de moeda, questões regulatórias, requisitos de identificação, horários de localização do agente, diferenças de fuso horário ou seleção de opções atrasadas.

