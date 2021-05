Plataforma Wise agora integrada no Google Pay

Integração da Wise com o Google Pay traz transferências de dinheiro internacionais rápidas e baratas para usuários do Google Pay EUA, se expandirá globalmente ainda este ano

NOVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Wise hoje anuncia uma integração para levar a plataforma Wise para usuários do Google Pay. Começando hoje, os usuários do Google Pay EUA em dispositivos iOS e Android podem enviar dinheiro para seus amigos e familiares no exterior com o aplicativo Google Pay, com acesso aos serviços rápidos, baratos e transparentes da Wise. O lançamento inicial permitirá que usuários do Google Pay nos EUA enviem dinheiro para usuários do Google Pay na Índia e Cingapura, com recursos de envio de dinheiro global para pessoas na rede de mais de 80 países da Wise no final deste ano.

A plataforma Wise permite que bancos, empresas e companhias de software acessem a rede da Wise, dando a eles e a seus clientes acesso a pagamentos internacionais mais baratos e mais rápidos, tudo por meio de uma experiência de cliente integrada. Por meio das API da plataforma Wise, os usuários do Google Pay nos Estados Unidos agora podem enviar dinheiro para amigos e familiares internacionalmente por meio do Wise – tudo dentro do conveniente aplicativo Google Pay.

A plataforma Wise foi construída para trazer os pagamentos internacionais para o século 21 e agora é usado por bancos e empresas em mais de 10 mercados. As API da Wise substituem os sistemas de retalhos existentes que os bancos e outros provedores de pagamento usam para movimentar dinheiro internacionalmente. Ao fazer isso, a Wise permite que consumidores e empresas em todo o mundo movimentem dinheiro internacionalmente de forma mais rápida e barata do que nunca.

A integração inicial da plataforma Wise será para os usuários Google Pay dos EUA enviarem dinheiro para amigos e familiares usando Google Pay na Índia e Cingapura. Fornecer às pessoas uma maneira simples e perfeita de enviar dinheiro para amigos e familiares é mais importante do que nunca – particularmente na Índia, que atualmente está passando por uma segunda onda devastadora da pandemia de coronavírus. De acordo com The World Bank, a Índia é o principal destino de remessas do mundo.1 Em Cingapura, as remessas internacionais de entrada têm crescido consistentemente desde 2013, mostrando uma maior demanda entre os consumidores por serviços de pagamento internacional, como Wise.2

Agora, os clientes da Google Pay nos EUA podem enviar dinheiro para a Índia e Cingapura com Wise sem ter que sair da plataforma Google Pay. E, ao contrário da maioria dos bancos e empresas de pagamentos, a Wise usa a taxa de câmbio real sem taxas ou acréscimos ocultos. A Wise é, em média, oito vezes mais barata do que a maioria dos bancos para enviar dinheiro internacionalmente, economizando para seus clientes mais de US $ 1 bilhão por ano.

“Fornecer às pessoas uma maneira simples e perfeita de enviar dinheiro com segurança para amigos e familiares é mais importante do que nunca – seja para o uso diário ou em momentos de necessidade,” disse Harsh Sinha, diretor de Tecnologia da Wise. “A missão da Wise é dinheiro sem fronteiras – instantâneo, conveniente, transparente e, eventualmente, gratuito. Através desta colaboração e com a integração da plataforma Wise, os clientes do Google Pay agora podem enviar dinheiro internacionalmente mais barato, mais rápido e mais fácil.”

“Os pagamentos internacionais não são apenas uma tábua de salvação para seus entes queridos, eles constituem a espinha dorsal financeira de muitas economias,” disse Josh Woodward, diretor de gestão de produto do Google Pay. ” Para muitas pessoas com famílias no exterior, enviar dinheiro para casa é algo que fazem frequentemente todos os meses. Ao se associar com Wise, estamos fornecendo aos usuários do Google Pay uma maneira para enviar dinheiro de forma rápida, segura e confiável a partir do aplicativo Google Pay.”

Para novos clientes, a Wise fará, até 16 de junho, a primeira transferência gratuita para valores de até US$ 500. No final do ano, os usuários do Google Pay nos EUA poderão enviar dinheiro para 80 países através da Wise.

Para mais informações sobre a plataforma e recursos da Wise, acesse wise.com/us/business/api.

Sobre a Wise

Wise é uma empresa global de tecnologia que está construindo a melhor maneira de movimentar dinheiro ao redor do mundo. Com a conta Wise, as pessoas e empresas podem dispor de 54 divisas, movimentar dinheiro entre países e gastar dinheiro no exterior. Grandes empresas e bancos também usam a tecnologia Wise; uma rede de pagamentos transfronteiras, inteiramente nova, que um dia fornecerá dinheiro sem fronteiras para todos, em qualquer lugar. Independentemente da forma como utiliza a plataforma, a Wise tem a missão de tornar sua vida mais fácil e economizar dinheiro.

Cofundada por Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann, a Wise foi lançada em 2011 com o nome original de TransferWise. É uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo, tendo levantado mais de US$ 1 bilhão em transações primárias e secundárias dos principais investidores mundiais.

10 milhões de pessoas e empresas usam Wise, que processa mais de £ 4,5 bilhões em transações internacionais todos os meses, ajudando os clientes a economizar mais de £ 1 bilhão por ano.

