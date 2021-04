貿澤電子推出2021年Empowering Innovation Together計畫，第一集播客主題為5G技術

EE Raymond Yin探討第5代無線技術和6G的下一步發展方向

德州達拉斯和沃斯堡–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–貿澤電子公司(Mouser Electronics Inc)今天宣布推出其屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™(共求創新)計畫的2021年系列,並首次發布新播客——The Tech Between Us(我們身邊的技術)。新系列透過各種反映時事動態的播客、視訊、文章、部落格和資訊圖聚焦以5G為首的當今關鍵技術趨勢,對技術的探討將比以往更加深入。





The Tech Between Us播客的第一集將聚焦5G技術,並將在貿澤網站、Alexa、Apple 播客、Google 播客、iHeartRadio、Pandora和Spotify上播出。

貿澤電子是一家全球領先的最新半導體和電子元件產品經分銷商,公司總裁兼執行長Glenn Smith表示:「我們很高興推出今年的EIT系列,其中包括一個富有啟發性、教育性和娛樂性的新播客節目。在一個『連接』具有全新含義的世界裡,我們比以往任何時候都更加緊密地連結在一起,這要歸功於技術專家、工程師和創新者推動世界前進的創新思維。」

該系列每個月都會透過各種內容探討一種新的科技趨勢。在以5G為主題的第一集播客中,貿澤的工程內容總監Raymond Yin採訪了喬治亞理工學院(Georgia Tech University)電子和電腦工程學院的副教授Matthieu Bloch博士,並討論了第5代無線技術在通訊、機器人、製造和自動化方面的能力和影響。

2021年EIT系列還包括四個位元組大小的視訊——Then, Now and Next(過去、現在和未來),以及文章、部落格、資訊圖和其他內容,由貿澤的思想領袖和其他專家主持討論。5G之後的技術專題將進一步關注供電、自動化等問題,並探討感測器、射頻和無線以及電源管理等新產品技術。該計畫將著重介紹各種新產品的開發,並揭示與市場創新保持同步所需的技術發展。

5G技術趨勢內容由貿澤的重要製造商合作夥伴Amphenol ICC、Amphenol SV、Analog Devices、Intel®、Microchip TechnologyMQorvo和TE Connectivity提供資助。

貿澤自2015年開始推出的Empowering Innovation Together(共求創新)計畫是最受業界認可的電子元件推廣計畫之一。如需瞭解更多資訊,請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation並在Facebook和Twitter上關注貿澤。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一家授權半導體和電子元件經銷商,專門致力於向電子設計工程師和採購商推廣其領先的製造合作夥伴的新產品。全球經銷商網站mouser.com為全球電子設計工程師和買方社群提供服務,該網站有多種語言和貨幣可供選擇,提供來自逾1,100家生產商的500多萬種產品。貿澤透過全球27個支援網點,以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商透過其位於德州達拉斯市區的100萬平方英尺的先進經銷設施向223個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。如需瞭解更多資訊,請造訪https://www.mouser.com/。

商標

Mouser和Mouser Electronics是貿澤電子公司的註冊商標。本新聞稿中提及的所有其他產品、標誌和公司名稱均可能是其各自所有者的商標。

如需進一步瞭解EIT的更多內容,請造訪https://www.mouser.cn/empowering-innovation-sc。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

如需瞭解更多資訊,請聯絡:



Kevin Hess,貿澤電子



行銷部資深副總裁



+1 (817) 804-3833



Kevin.Hess@mouser.com

媒體諮詢聯絡人:



Kelly DeGarmo,貿澤電子



企業傳播與媒體關係經理



+1 (817) 804-7764



Kelly.DeGarmo@mouser.com