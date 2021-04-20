车联网联盟发布数字密钥3.0版规范

新规范将使消费者能够将移动设备作为免手持数字密钥使用

俄勒冈州比弗顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–车联网联盟（Car Connectivity Consortium®，简称“CCC” ）今天宣布，联盟计划于2021年年中完成其数字密钥(Digital Key) 3.0版规范，该规范将增加蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)与超宽带(UWB)无线连接技术，使兼容的移动设备能够进行被动无钥匙进入和引擎启动。

CCC总裁Daniel Knobloch表示：“我们正在创造的世界，是让我们的移动设备成为真正的汽车数字密钥，为用户带来新的便利性和可访问性。我们的数字密钥3.0版将使用户可以在解锁或启动车辆时无需从包或口袋里取出移动设备。联盟成员的广泛支持有助于我们制定数字密钥规范，以满足行业和消费者对全球标准化和安全数字密钥生态系统的需求。”

数字密钥3.0版亮点

数字密钥2.0版规范利用近场通信(NFC)技术在智能手机和车辆之间实现非接触式通信，而3.0版规范将作为2.0版规范的补充。3.0版通过实施UWB连接来增加免手持、位置感知无钥匙进入和位置感知功能，将带来更好的用户友好体验。它将保留对NFC技术的支持，并将其作为一种强制备份解决方案。

数字密钥3.0版将解决安全性和可用性问题，验证车辆与蓝牙低功耗移动设备之间的数字密钥，然后通过UWB建立安全的测距会话，使车辆能够进行安全、准确的距离测量并对移动设备进行定位。

移动设备在安全元件中创建和存储数字密钥，提供最高级别的保护，可防止基于硬件或软件的攻击。UWB交换还能在安全元件中生成关键的加密参数，以确保将设备定位到车辆的最高安全性，从而授权用户进入并驾驶车辆。

数字密钥3.0版规范将在2021年年中向CCC成员提供。有意加入CCC以支持规范制定并获得最终版规范的公司可以访问www.carconnectivity.org/membership/how-to-join-ccc/。

关于车联网联盟

车联网联盟(CCC)致力于通过跨行业合作为智能手机和车内连接制定全球标准和解决方案。CCC的董事会成员包括来自特许成员公司Apple、宝马(BMW)、通用汽车(General Motors)、本田(Honda)、现代(Hyundai)、LG、恩智浦(NXP)、松下(Panasonic)、三星(Samsung)和大众(Volkswagen)的个人。该组织的100多名成员代表了大部分的全球汽车和智能手机市场。如需了解关于CCC项目以及如何参与的更多信息，请访问www.carconnectivity.org。

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