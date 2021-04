Call of Duty: Il torneo Mobile World Championship è tornato: oltre 2 milioni di dollari di premi in palio!

In collaborazione con Sony, il torneo 2021 inizia il 3 giugno

SANTA MONICA, California–(BUSINESS WIRE)–Activision ha annunciato oggi il ritorno di Call of Duty®: Mobile World Championship. Presentato da Sony e, con inizio il 3 giugno 2021, i giocatori idonei in Call of Duty: Mobile Modalità classifica potranno competere per i premi in gioco e per una parte del montepremi totale di oltre 2 milioni di dollari (USD).

“Il successo mondiale di Call of Duty: Mobile è incredibile e i nostri giocatori continuano a divertirsi”, ha dichiarato Matt Lewis, vicepresidente della divisione mobile di Activision. “Riprendendo la competizione dell’anno scorso, abbiamo aumentato il premio in palio e il numero di squadre che possono qualificarsi, quindi i fan hanno ancora più motivi per voler dimostrare di avere le doti per essere i migliori.”

Il torneo Call of Duty: Mobile World Championship 2021 presentato da Sony è aperto ai partecipanti idonei di tutto il mondo e si svolgerà a livello regionale in più fasi. Il nuovo smartphone di punta di Sony, Xperia 1 III, sarà il dispositivo mobile ufficiale del campionato mondiale e offrirà un’esperienza di gioco a 120 FPS*. I giocatori idonei possono competere per un posto alle finali del campionato mondiale attraverso la competizione in-game in regioni selezionate e anche attraverso altri tornei (dettagli in arrivo). I fan possono ammirare le abilità dei giocatori sul nuovo canale YouTube ufficiale di Call of Duty: Mobile Esports : https://www.callofduty.com/mobile/esports.

Per maggiori informazioni su Xperia 1 III di Sony, visitare il sito: www.sony.net/xperia-1m3/gamers?cid=sco-gl-codm2021-a1.

Call of Duty: Mobile è la migliore esperienza d’azione in prima persona che offre le mappe, le modalità, le armi e i personaggi preferiti dai fan di Call of Duty, compresa la serie Modern Warfare® e l’universo Black Ops, in un pacchetto mobile completo. Call of Duty: Mobile è sviluppato dal pluripremiato TiMi Studios di Tencent Game e pubblicato da Activision (NASDAQ: ATVI).

Call of Duty: Mobile è gratuito per dispositivi Android e iOS. Per ulteriori informazioni, visitare www.callofduty.com/mobile, www.youtube.com/callofdutymobile, o seguire Call of Duty: Mobile su Twitter, Instagram e Facebook.

Informazioni su Activision

Activision, con sede generale a Santa Monica, in California, è un importante produttore ed editore di intrattenimento interattivo. Activision opera in diverse aree del globo ed è una divisione di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), una società S&P 500. Ulteriori informazioni su Activision e i suoi prodotti sono disponibili nel sito web della società all’indirizzo, www.activision.com o seguendo @Activision.

Nota cautelativa in merito alle dichiarazioni di previsione: Le informazioni contenute in questo comunicato stampa che riguardano le aspettative, i piani, le intenzioni o le strategie di Activision Publishing per il futuro, incluse le dichiarazioni sulle date previste, le caratteristiche, la programmazione e le funzionalità di Call of Duty: Mobile e di Call of Duty: Mobile World Championship 2021, sono dichiarazioni di previsione e non fatti, e comportano una serie di rischi e incertezze. I fattori in considerazione dei quali i risultati effettivi futuri di Activision Publishing potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli specificati nelle dichiarazioni di previsione comprendono: ritardi imprevisti relativi ai prodotti e altri fattori identificati nelle sezioni dedicate ai fattori di rischio della relazione annuale contenuta nel Modulo 10K depositata più di recente da Activision Blizzard, e le eventuali relazioni trimestrali contenute nel Modulo 10-Q depositate successivamente. Le dichiarazioni di previsione contenute nel presente comunicato sono basate sulle informazioni a disposizione di Activision Publishing e Activision Blizzard alla data del comunicato stesso e Activision Publishing e Activision Blizzard non si assumono alcun obbligo di aggiornamento di siffatte dichiarazioni di previsione. Le dichiarazioni di previsione ritenute veritiere al momento della formulazione, potrebbero, in ultima analisi, rivelarsi errate. Le suddette dichiarazioni non costituiscono una garanzia delle prestazioni future di Activision Publishing o Activision Blizzard e sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo delle suddette e in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente dalle aspettative nutrite attualmente.

ACTIVISION, CALL OF DUTY e MODERN WARFARE sono marchi di Activision Publishing, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari.

*120 FPS potrebbero non essere disponibili in tutte le modalità di gioco di Call of Duty: Mobile.

