Call of Duty: el campeonato mundial para móviles vuelve con más de 2 millones de dólares en premios

SANTA MONICA, California–(BUSINESS WIRE)–Activision ha anunciado hoy el regreso del Campeonato mundial Call of Duty®: Mobile. Presentado por Sony, y con inicio el 3 de junio de 2021, el torneo dará la bienvenida a los jugadores aptos de Call of Duty: Mobile Ranked Mode para competir por recompensas en el juego y una parte del premio total, que asciende a más de 2 millones de dólares (USD).

“En todo el mundo, el entusiasmo por Call of Duty: Mobile es inaudito y nuestros jugadores siguen pasándoselo en grande”, señala Matt Lewis, vicepresidente de la división de móviles de Activision. “Tomando como base el campeonato del año pasado, hemos aumentado los premios en juego, así como el número de equipos que pueden clasificarse. De esta forma los aficionados tienen un motivo más para demostrar que tienen lo necesario para ser los mejores”, añade.

El Campeonato mundial de Call of Duty: Mobile 2021 presentado por Sony está abierto a participantes elegibles de todo el mundo y se celebrará a escala regional en múltiples etapas. El último smartphone insignia de Sony, el Xperia 1 III, será el móvil oficial del Campeonato mundial y ofrecerá una experiencia de juego de 120 fotogramas por segundo (FPS)*. Los jugadores elegibles podrán competir por un puesto en las finales del Campeonato mundial a través de competiciones en el juego en ciertas regiones y también a través de otros torneos (los detalles se darán a conocer más adelante). Los aficionados pueden ver a los jugadores poner a prueba sus habilidades en el nuevo canal oficial de YouTube de esports Call of Duty: Mobile: https://www.callofduty.com/mobile/esports.

Para más información sobre el Sony Xperia 1 III, visite: www.sony.net/xperia-1m3/gamers?cid=sco-gl-codm2021-a1.

Call of Duty: Mobile es la experiencia definitiva de juego de acción en primera persona que ofrece los mapas, modos, armas y personajes favoritos de los aficionados de Call of Duty, incluida la serie Modern Warfare® y el universo Black Ops, en una solución móvil completa. Call of Duty: Mobile ha sido desarrollado por los galardonados estudios TiMi de Tencent Game y publicado por Activision (NASDAQ: ATVI).

Call of Duty: Mobile es gratuito en dispositivos Android e iOS. Para más información, visita www.callofduty.com/mobile, www.youtube.com/callofdutymobile o sigue Call of Duty: Mobile en Twitter, Instagram y Facebook.

*120FPS puede no estar disponible en todos los modos de juego de Call of Duty: Mobile.

