Weedmaps anuncia el evento virtual 4/20 “Even Higher Together” con Snoop Dogg, A$AP Rocky, Jhené Aiko y más

Snoop Dogg estrenará su esperado álbum, From Tha Streets 2 Tha Suites, que se lanzará el 20 de abril

IRVINE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Weedmaps, la principal plataforma online donde los consumidores pueden descubrir productos, marcas y dispensarios de cannabis, anunció hoy su segundo evento virtual 4/20, “Even Higher Together”, para celebrar el día festivo para entusiastas del cannabis. El evento virtual, que contará con Snoop Dogg como anfitrión, incluirá actuaciones des artistas como A$AP Rocky y Jhené Aiko, e incluirá apariciones de Wiz Khalifa, Mike Tyson, G-Eazy, Eric Rachmany de Rebelution, Berner, The Alchemist, TOKiMONSTA, Ms. Pat, Too $hort, Jaleel White, Bam Marley y más.

“El evento virtual 4/20 de Weedmaps va a ser fenomenal”, dijo Snoop Dogg. “Todo lo que celebre el cannabis y la cultura que lo rodea, ya sabes que tengo que estar ahí. El cannabis reúne a las personas y Weedmaps está haciendo justo eso. También voy a lanzar mi nuevo álbum, From Tha Streets 2 Tha Suites el 20 de abril, para dar a mis fans algo para disfrutar mientras fuman en este día festivo, ¿no?”

El evento virtual celebrará las 4:20 en todas las zonas horarias continentales de EE. UU y México. e incluirá una variedad de actuaciones nunca vistas, incluyendo a Wiz Khalifa, que presentará un cypher con miembros de Taylor Gang y más, con ritmos del productor de fama mundial The Alchemist. Además, Mike Tyson, Too $hort y Jaleel White se reunirán con la famosa chef Nikki Steward, mientras ella cocina el brunch cannábico perfecto para el 4/20.

“El último año ha sido duro para todos, pero ha traído grandes noticias para consumidores y emprendedores de la industria del cannabis en EE.UU y México y queríamos poder organizar un evento donde celebrar los hitos del último año ”, dijo Juanjo Feijóo, ejecutivo de marketing de Weedmaps. “A medida que vemos que continúa habiendo mayor aceptación del cannabis, seguiremos trabajando para informar a los consumidores sobre las verdades y los mitos acerca de la planta e intentaremos hacer que la planta sea lo más accesible posible a los millones de consumidores que empiezan a tener acceso legal al cannabis.”

Para destacar la importancia de la reforma de la justicia penal, desencarcelación y equidad en la industria del cannabis para las comunidades negras, indígenas y de personas de color, WM TEAL (Together for Equity, Access and Legalization) y Last Prisoner Project unirán a activistas que han sido previamente encarcelados por delitos de cannabis, así como M-1 de dead prez, para la Sesión de justicia de Last Prisoner Project, moderada por el rapero y activista Talib Kweli. También habrá una oportunidad para que los asistentes donen directamente al Last Prisoner Project en el evento virtual para apoyar a aquellos encarcelados por crímenes de cannabis y su reingreso a la sociedad.

A partir de la 1:00 p.m., horario del pacífico el martes 20 de abril, los adultos mayores de 21 años en EE. UU., Canadá y México pueden sintonizar la celebración virtual gratuita por un solo día visitando weedmaps.com/wm-420. Invitamos a los adultos que viven en estados donde el cannabis es legal a que visiten weedmaps.com o descarguen la aplicación Weedmaps en iOS o Android para encontrar las últimas ofertas antes del día festivo.

Acerca de Weedmaps

La misión de Weedmaps, fundada en 2008, es potenciar una economía del cannabis global transparente e inclusiva. Como plataforma de empresa al consumidor (B2C) de WM Holding Company (WMH), Weedmaps ofrece a los consumidores la información más reciente sobre el cannabis y los productos de cannabis, así como conectar a sus clientes distribuidores, dispensarias y marca con consumidores que buscan información sobre cómo adquirir cannabis legal en su sitio web y aplicaciones móviles.

WMH tiene una profunda convicción en el poder del cannabis y en la importancia de permitir un acceso seguro y legal a los consumidores de todo el mundo. Desde su creación, WMH ha trabajado incansablemente, no solo para ser la plataforma más completa para los consumidores, sino también para crear soluciones de software que permitan a crecer de forma legal a emprendedores de la industria; para defender la legalización, la equidad social y la concesión de licencias; y para facilitar el aprendizaje mediante la asociación con docenas de expertos en la materia para proporcionar información detallada y precisa sobre la planta.

Con sede en Irvine, California, Weedmaps emplea a más de 400 profesionales en todo el mundo, incluyendo Denver; Sacramento, California; Tucson, Arizona y Toronto. Visítenos en weedmaps.com.

Sobre Last Prisoner Project (LPP)

Last Prisoner Project (LPP) es una organización sin fines de lucro dedicada a la reforma de justicia penal relacionada con la cannabis. Conforme Estados Unidos se aleja de la criminalización del cannabis, permitiendo el crecimiento de una importante nueva industria, sigue existiendo la injusticia fundamental infligida a aquellos que han sufrido bajo la política injusta de la prohibición de la cannabis de Estados Unidos. Mediante la intervención, la defensa y las campañas de concientización, Last Prisoner Project trabaja para remediar los daños pasados y continuos de estas leyes y políticas inhumanas e ineficaces. Visite www.lastprisonerproject.org o envíe el mensaje de texto FREEDOM al 24365 para donar y obtener más información.

Contacts

Contacto con medios de Weedmaps

Correo: Press@weedmaps.com

Contacto con medios de LPP

Linda Carbone y Katie Leggett



Correo: linda@presshereproductions.com

Correo: katie@pressherepublicity.com