PicsArt ouvre un bureau au Royaume-Uni dans le cadre de sa toute dernière initiative d’expansion mondiale

Le réputé vice-président de la conception, basé au Royaume-Uni, dirigera les efforts dans la région

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–PicsArt, plus grande plateforme créative au monde, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de ses nouveaux bureaux au Royaume-Uni. En plus de son siège social de San Francisco, PicsArt compte du personnel réparti à travers le monde, grâce à des bureaux et à des employés de plus en plus nombreux basés à Yerevan en Arménie, à Los Angeles, à Moscou, à Pékin, à Tokyo et en Inde. Rien que l’année dernière, PicsArt a augmenté de 36 % ses effectifs. L’établissement d’un nouveau bureau au Royaume-Uni représente la toute dernière initiative de PicsArt dans le cadre de sa stratégie visant à répondre aux besoins de sa base d’utilisateurs, composée de plus de 150 millions de créateurs actifs mensuels à travers le monde.

L’annonce fait suite au récent recrutement par PicsArt de son vice-président de la conception, le réputé designer Duncan Riley, qui est basé au Royaume-Uni. Dans le cadre de ses fonctions, Riley dirigera l’expansion du nouveau bureau, qui sera focalisé sur le développement des produits et la conception. Riley apporte avec lui plus de 18 années d’expérience dans le développement d’équipes créatives et l’élaboration d’expériences utilisateurs mondiales pour une multitude de marques de premier plan, parmi lesquelles Shazam, Skyscanner, Snapchat, NBCUniversal, Viacom, Absolute Radio et bien plus encore.

« Chez PicsArt, nous offrons aux créatifs la meilleure expérience globale possible, en permettant à chacun de perfectionner ses moments du quotidien, d’exprimer ses passions et de promouvoir son entreprise, voire de réaliser des œuvres d’art. Je suis impatient de commencer à collaborer avec les talents incroyables de PicsArt, ainsi qu’à développer l’équipe britannique afin de soutenir notre vision pour 2021 », a confié Riley.

Concernant l’expansion, Hovhannes Avoyan, fondateur et PDG de PicsArt, a déclaré : « En tant qu’entreprise tournée vers le monde et exploitée à l’échelle internationale comptant plus de 700 employés, notre objectif consiste à servir au mieux les nombreuses manières dont les créateurs de PicsArt utilisent nos produits à travers le monde. Nous sommes ravis de nous installer au Royaume-Uni ainsi que d’accueillir de nouveaux membres et toutes leurs idées et contributions, afin de réaliser ensemble des choses formidables pour notre base d’utilisateurs actifs et dynamiques. »

En plus de renforcer son effectif au Royaume-Uni, PicsArt recrute activement dans d’autres régions mondiales – y compris à des postes à distance – dans les domaines de la conception, de l’ingénierie, des opérations produits, du marketing, des contenus et bien plus encore. Pour en savoir plus sur les postes vacants actuels, les candidats potentiels sont invités à consulter le site https://picsart.com/jobs.

À propos de PicsArt

PicsArt est la plateforme créative numéro 1 mondiale et fait partie des 20 applications les plus téléchargées depuis sept trimestres consécutifs. Chaque mois, la communauté PicsArt crée, modifie et partage plusieurs milliards de récits visuels en utilisant les outils d’édition performants et faciles d’utilisation de la société. PicsArt rassemble l’une des plus grandes collections de contenus open source au monde, qui comprennent des photos à édition libre, des autocollants, des arrière-plans, des modèles et bien plus encore. PicsArt est disponible gratuitement dans 30 langues, et l’application est proposée sous forme d’abonnement sur les dispositifs iOS, Android et Windows. PicsArt est soutenue par Sequoia Capital, DCM Ventures, Insight Partners, et Siguler Guff & Company. Téléchargez l’application ou rendez-vous sur picsart.com ou picsart.com/brands/ pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Kristin Tinsley, directrice de la communication marketing



press@picsart.com