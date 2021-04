PicsArt apre un hub nel Regno Unito, passo più recente della sua espansione su scala globale

Il famoso vicepresidente Design, con sede nel Regno Unito, si occuperà della gestione delle attività nella regione

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–PicsArt, la maggiore piattaforma creativa al mondo, ha annunciato oggi l’apertura di una nuova sede nel Regno Unito. PicsArt, con sede a San Francisco, impiega dipendenti in ogni parte del mondo ed è titolare di un numero crescente di uffici e dipendenti ad Erevan, in Armenia, a Los Angeles, Mosca, Pechino, Tokyo e in India. Solo nell’ultimo anno, PicsArt ha registrato un aumento dell’organico pari al 36%. L’apertura di una nuova sede nel Regno Unito è l’iniziativa più recente intrapresa da PicsArt volta a soddisfare le esigenze della sua base di utenti, oltre 150 milioni di creatori attivi al mese in tutto il mondo.

L’annuncio fa seguito alla recente assunzione in PicsArt dell’acclamato designer Duncan Riley, che si trova nel Regno Unito, con la qualifica di vicepresidente design. In tale ruolo, Riley sovrintenderà all’espansione del nuovo hub, che si dedicherà allo sviluppo e alla progettazione di prodotti. Riley vanta oltre 18 anni di esperienza nello sviluppo di team di professionisti creativi e nella creazione attenta di esperienze utente globali per numerosi brand prestigiosi, tra cui Shazam, Skyscanner, Snapchat, NBCUniversal, Viacom, Absolute Radio e altri ancora.

“PicsArt sta dando vita alla migliore esperienza creativa sotto ogni aspetto, permettendo a chiunque di rendere perfetti i momenti delle propria vita quotidiana, esprimere le proprie passioni, promuovere la propria attività e persino creare arte. Accolgo con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare al fianco degli incredibile talenti di PicsArt e iniziare a espandere il team con sede nel Regno Unito a sostegno della nostra visione per il 2021”, ha affermato Riley.

In riferimento all’espansione, Hovhannes Avoyan, fondatore e amministratore delegato di PicsArt, ha commentato: “Come società dotata di una cultura e un modello di conduzione aziendale globali, che si avvale della collaborazione di oltre 700 dipendenti, il nostro obiettivo consiste nell’ottimizzare le molteplici modalità con cui i creatori di PicsArt utilizzano il nostro prodotto in tutto il mondo. Siamo felici di essere arrivati nel Regno Unito e di dare il benvenuto ai nuovi membri i cui insight e contributi ci aiuteranno a fare cose straordinarie a beneficio della nostra base di utenti attivi e dinamici.”

Oltre a reclutarlo per il suo nuovo hub nel Regno Unito, PicsArt sta cercando attivamente personale in altre regioni del mondo, anche da remoto, nelle aree del design, della progettazione, delle operazioni relative ai prodotti, del marketing, dei contenuti ed altro. Per ulteriori informazioni sulle attuali opportunità di impiego si invitano i potenziali candidati a visitare https://picsart.com/jobs.

Informazioni su PicsArt

PicsArt è la maggiore piattaforma creativa al mondo ed è stata annoverata tra le 20 app più scaricate per sette trimestri consecutivi. Ogni mese la comunità di PicsArt crea, remixa e condivide miliardi di storie visive servendosi dei potenti strumenti di editing di facile utilizzo che l’azienda ha messo a punto. PicsArt possiede una delle più grandi raccolte di contenuti open source al mondo, comprendente foto, adesivi, sfondi, modelli e altri contenuti editabili gratuitamente. PicsArt è disponibile in 30 lingue, gratuitamente e in abbonamento, per dispositivi iOS, Android e Windows. PicsArt gode del supporto finanziario di Sequoia Capital, DCM Ventures, Insight Partners e Siguler Guff & Company. Scaricate l’app o visitate picsart.com o picsart.com/brands/ per ulteriori informazioni.” .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

