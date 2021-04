PicsArt opent hub in het VK in nieuwste wereldwijde uitbreidingsactie

De veelgeprezen in het VK gevestigde VP of Design gaat de inspanningen in de regio leiden

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–PicsArt, ‘s werelds grootste creatieve platform, heeft vandaag de opening aangekondigd van zijn nieuwste kantoor in het VK. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco, het personeelsbestand van PicsArt strekt zich uit over de hele wereld met groeiende kantoren en aantal werknemers in Yerevan, Armenië, Los Angeles, Moskou, Peking, Tokio en India. Alleen al in het afgelopen jaar heeft PicsArt het personeelsbestand met 36% uitgebreid. Het oprichten van een nieuw kantoor in het VK is de laatste stap van PicsArt in zijn strategie om te voldoen aan de behoeften van zijn gebruikersbestand van meer dan 150 miljoen maandelijkse actieve makers over de hele wereld.

De aankondiging volgt op de recente werving door PicsArt van zijn VP of Design, de veelgeprezen ontwerper Duncan Riley, die in het VK is gevestigd. In deze rol zal Riley de uitbreiding van de nieuwe hub leiden, die zich zal richten op productontwikkeling en ontwerp. Riley heeft meer dan 18 jaar ervaring met het laten groeien van creatieve teams en het creëren van wereldwijde gebruikerservaringen voor een groot aantal toonaangevende merken, waaronder Shazam, Skyscanner, Snapchat, NBCUniversal, Viacom, Absolute Radio en meer.

“Bij PicsArt bouwen we aan de best mogelijke allround makerservaring, waardoor iedereen zijn dagelijkse momenten kan perfectioneren, zijn passies kan uiten, zijn bedrijf kan promoten of zelfs kunst kan maken. Ik ben verheugd om aan de slag te gaan met het ongelooflijke talent hier bij PicsArt en om het in het VK gevestigde team te laten groeien om onze visie in 2021 te ondersteunen”, deelde Riley mee.

Over de opbouw zegt oprichter en CEO van PicsArt, Hovhannes Avoyan: “Als een wereldwijd georiënteerd en beheerd bedrijf met meer dan 700 werknemers is ons doel om de vele manieren waarop PicsArt-makers ons product over de hele wereld gebruiken zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zijn verheugd om naar het VK te komen en nieuwe leden, en al hun inzichten en bijdragen te verwelkomen om samen geweldige dingen te bouwen voor onze actieve en dynamische gebruikersgroep.”

Naast de werving voor zijn nieuwe hub in het VK, werft PicsArt actief mensen in andere regio’s in de wereld, inclusief op afstand gebaseerde functies, op het gebied van ontwerp, engineering, productactiviteiten, marketing, content en meer. Voor meer informatie over huidige openstaande vacatures kunnen potentiële sollicitanten https://picsart.com/jobs​ bezoeken.

Over PicsArt

PicsArt is ‘s werelds Nr. 1 creatieve platform en een top 20 meest gedownloade app gedurende zeven opeenvolgende kwartalen. Elke maand creëert, remixt en deelt de PicsArt-community miljarden visuele verhalen met behulp van de krachtige en gebruiksvriendelijke bewerkingstools van het bedrijf. PicsArt heeft een van de grootste open-source contentcollecties ter wereld verzameld, inclusief gratis te bewerken foto’s, stickers, achtergronden, sjablonen en meer. PicsArt is gratis beschikbaar in 30 talen en als abonnement op iOS-, Android- en Windows-apparaten. PicsArt wordt ondersteund door Sequoia Capital, DCM Ventures, Insight Partners en Siguler Guff & Company. Download de app of bezoek picsart.com of picsart.com/brands/ voor meer informatie.

