La clé Idem de GoTrust est la première clé de sécurité USB/NFC, fonctionnant sur tous les dispositifs utilisateurs à obtenir le niveau de sécurité 2 du standard FIDO2

La clé Idem offre le plus haut degré de confiance pour accéder aux services publics sensibles du gouvernement tchèque

IRVINE, Californie–(BUSINESS WIRE)–Aujourd’hui, GoTrustID Inc. (GoTrust) a annoncé que ses clés Idem avaient été mises à niveau, passant du niveau de sécurité 1 au niveau de sécurité 2 du standard FIDO2, pour une connexion sans mot de passe sur les appareils, les applications et les services cloud. Les clés Idem ont des interfaces USB-A, USB-C et NFC. Toutes les clés Idem de GoTrust fonctionnent avec Windows, MAC, Chromebook, et les téléphones iOS et Android. La clé Idem peut également être utilisée pour un accès physique.





S’il y avait un client particulièrement impatient de pouvoir disposer de la clé Idem de niveau 2 de GoTrust, c’est bien le service d’identité mojeID assuré par CZ.NIC. Autorisé par le ministère de l’Intérieur tchèque, mojeID peut accéder aux services gouvernementaux en ligne. Aujourd’hui, 700 000 utilisateurs sont enregistrés sur mojeID.

Pour accéder à des sites plus sensibles nécessitant le plus haut degré de confiance (Level of Assurance, LoA), comme l’ouverture d’un compte bancaire, ou potentiellement à l’avenir le transfert de propriété dans le registre de propriété, les utilisateurs de mojeID devront utiliser un token FIDO2 de niveau de sécurité 2, avec un élément de sécurité certifié par FIPS/CC. Or, la clé Idem de GoTrust est le seul token de ce type, disponible sur le marché actuellement, et qui fonctionne sur tous les dispositifs utilisateur. « Nous avons été ravis de trouver exactement le token dont nous avions besoin pour obtenir l’accréditation LoA High », a commenté Ondřej Filip, PDG de CZ.NIC. « La coopération avec GoTrustID Inc. a été parfaite depuis le début, et nous admirons vraiment leur décision de passer par le processus de certification de niveau 2. »

L’expédition des clés Idem à CZ.NIC a déjà commencé et devrait croître rapidement à mesure qu’augmentera la demande pour les services soumis à un LoA optimal.

À propos de GoTrustID Inc.

GoTrustID Inc. (GoTrust) est une société pionnière qui fournit une plateforme d’authentification multifacteur (Multi-Factor Authentication, MFA) sans mot de passe, pour les objets utilisés au quotidien par les employés : téléphone, clé USB ou badge intelligent. Notre mission est de créer une connexion simple et sécurisée partout et à tout moment. Avec chaque authentificateur et serveur certifié par FIDO, la Plateforme d’authentification GoTrust permet à chaque employé de devenir son propre identifiant pour se connecter sans effort à son ordinateur, aux systèmes d’entreprise et aux services cloud. GoTrustID détient vingt-quatre brevets internationaux, dont six brevets américains.

https://www.gotrustid.com/

La clé Idem de niveau de sécurité 2 FIDO2, de GoTrust est disponible sur Amazon. https://www.amazon.com/dp/B07YTL3Q1Y?ref=myi_title_dp

À propos de CZ.NIC

CZ.NIC, z. s. p. o., est une association d’intérêts d’entités juridiques, fondée en 1998. L’association compte actuellement 117 membres. Une activité clé de l’association est l’exploitation du registre des noms de domaine pour le domaine .CZ. L’association travaille intensément à l’heure actuelle sur le développement du service mojeID soutenant de nouvelles technologies et des projets propices à l’infrastructure Internet en République tchèque.

