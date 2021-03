La chiave Idem di GoTrust è la prima chiave di accesso segreta USB/NFC compatibile con tutti i dispositivi degli utenti cui è stato concesso un livello di sicurezza FIDO2 2

La chiave Idem offre il massimo livello di sicurezza per l’accesso ai servizi pubblici del governo ceco che comportano la divulgazione di informazioni riservate

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–GoTrustID Inc. (GoTrust) ha annunciato oggi che le sue chiavi Idem sono state aggiornate dal livello di sicurezza FIDO2 1 al livello 2 per l’accesso senza password a dispositivi, applicazioni e servizi cloud. Le chiavi Idem sono dotate di interfacce USB-A, USB-C e NFC. Tutte le chiavi Idem di GoTrust sono compatibili con dispositivi Windows, MAC, Chromebook, iOS e Android. La chiave Idem può inoltre essere usata per l’accesso fisico.





Il servizio di gestione delle identità mojeID dell’associazione CZ.NIC è un acquirente entusiasta della chiave Idem di Livello 2 di GoTrust. Autorizzato dal Ministero degli Interni ceco, mojeID è in grado di accedere ai servizi governativi online. MojeID conta attualmente 700.000 utenti registrati.

In futuro, per accedere a un maggior numero di siti che comportano la divulgazione di informazioni riservate richiedenti il massimo livello di garanzia (Level of Assurance, LoA) come l’apertura di un conto bancario o potenzialmente, in futuro, il trasferimento di titoli di proprietà in registri immobiliari, gli utenti di mojeID dovranno utilizzare un token con un livello di sicurezza FIDO2 2 con un elemento di sicurezza dotato della certificazione attestante la conformità alle Norme federali per il trattamento delle riformazioni (Federal Information Processing Standards, FIPS) e ai Criteri Comuni (Common Criteria, CC) L’unico token di questo genere disponibile al momento che sia compatibile con tutti i dispositivi degli utenti è la chiave Idem di GoTrust. “ Siamo felicissimi di essere riusciti a trovare esattamente il token di cui avevamo bisogno per ottenere la certificazione di livello di garanzia elevato”, ha commentato Ondřej Filip, amministratore delegato di CZ.NIC. “ La collaborazione con GoTrustID Inc. è stata perfetta sin dall’inizio e ammiriamo davvero la sua decisione di intraprendere la procedura per il rilascio della certificazione di Livello 2.”

Le spedizioni di chiavi Idem a CZ.NIC sono già state avviate e se ne prevede una rapida crescita alla luce dell’incremento della domanda di servizi con il massimo livello di garanzia.

GoTrustID Inc. (GoTrust) è la società pionieristica che fornisce una piattaforma di autenticazione multi-fattore (multi-factor authentication, MFA) senza password per i dispositivi usati quotidianamente dai dipendenti: telefono, chiave USB o tesserino di identificazione intelligente. La nostra missione consiste nel permettere l’accesso semplice e sicuro da ovunque e in qualsiasi momento. Con ogni singolo autenticatore e server certificato da FIDO, la piattaforma di autenticazione di GoTrust dota ogni dipendente di un codice identificativo proprio permettendogli di accedere facilmente al proprio computer, a sistemi aziendali e servizi cloud. GoTrustID è titolare di ventiquattro brevetti internazionali, compresi sei brevetti statunitensi.

https://www.gotrustid.com/

La chiave Idem di GoTrust con livello di sicurezza FIDO2 2 è disponibile su Amazon. https://www.amazon.com/dp/B07YTL3Q1Y?ref=myi_title_dp

CZ.NIC, z. s. p. o., è un’associazione di categoria di persone giuridiche che è stata fondata nel 1998. L’associazione conta attualmente 117 membri. Una delle principali attività dell’associazione è costituita dalla gestione del registro dei nomi di dominio per il dominio .CZ. L’associazione sta ora lavorando sodo allo sviluppo del servizio mojeID a sostegno di nuove tecnologie e progetti vantaggiosi per l’infrastruttura Internet nella Repubblica Ceca.

