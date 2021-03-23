Liquid Instruments推出面向下一代科学家和工程师的强大实验室教育解决方案Moku:Go

Moku:Go提供一系列全面的仪器和功能，旨在帮助科学和工程专业学生突破教学实验室和教室的传统界限

圣迭戈和澳大利亚堪培拉–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–精密软件定义仪器的创新者Liquid Instruments今天推出了Moku:Go，这是一个全面的便携式平台，旨在将工程实验室带到任何地方，并开创全球大学科学和工程教育的新时代。





在高等教育机构中，目前的校内实验室仪器是固定的，价格昂贵，受硬件限制，并且在购买时就已组装到位。现有的便携式解决方案缺乏当前和未来几代学生所期望的直观软件界面，也没有提供全部必要的仪器和功能，无法让学生在实验室以外的地方进行有效学习。对远程学习解决方案和课堂内外更多实践体验的需求在不断增长，这推动了市场对学生拥有的、能够为下一代工程师和科学家提供支持的灵活平台的需求。

新推出的软件支持硬件平台Moku:Go是一个可以装进背包的工程实验室。根据设计，其具有卓越的便携性、灵活性和耐用性，不仅可以帮助电子工程专业的学生，还可以帮助物理、生物工程、化学工程及其他专业的学生完成四年甚至更长时间的教育。该平台初步配备八种可靠的强大仪器，包括示波器、PID控制器、逻辑分析仪、任意波形发生器、数据记录器、频谱分析仪等。它还拥有Wi-Fi热点和USB-C等全面的连接选项，提供强大的硬件功能和电气保护，确保学生可以探索新项目，而不会将自己或设备置于危险之中。独特的集成电源可由用户进行编程，提供可用于任何项目的高电压和大电流选项。

美国空军学院电气与计算机工程系主任Brian J. Neff上校表示：“两年前，当我们第一次将Moku:Lab带到我们的教室时，我们的学生激动不已。看到Moku:Go的新功能后，我更加振奋。很明显，它将有助于赋予学生的教育体验以时代感。我期待看到这成为我们课程的标准组成部分。”

Moku:Go的软件设计是为了吸引习惯于直观用户界面和广泛兼容性的一代人。Liquid Instruments将用户体验带出了翻盖手机时代，为学生设计了充满吸引力且功能强大的直观Windows和Mac界面。它提供远程访问功能和有关信号处理链的清晰图解视图，让学生无论亲临现场还是远程都能轻松理解难懂的概念。以学生为中心的设计保证他们学到核心概念，而不局限于了解设备本身。

Moku:Go不仅有助于提高学生的参与度，而且与课程融入也减少了教师和助教的工作量。该平台支持Python、LabVIEW和MATLAB API，并已发布了MATLAB实时脚本示例，用于远程教学、学生现场协助和抄袭控制。

强大的功能集和精密的软件也可以为制造商甚至是希望探索工程奥秘的高中生解锁高级功能。无论是学习电阻器和运算放大器的基础知识，还是设计带有传感器和自主导航的先进四翼飞行器，Moku:Go都能让用户以合理的价格随时随地更轻松地访问复杂的概念和实践工程项目。

Liquid Instruments面向科学和工程专业学生推出的Moku:Go，是其不断增长的高精度仪器解决方案产品组合的组成部分。该产品组合由其实验物理学家和工程师团队开发，他们对改变各级学习和研究方式所需的工具有着切身的体会。现有产品Moku:Lab已被全球顶级机构使用多年，为光子学、电子学和材料科学领域的突破性研究提供支持。

Liquid Instruments 联合创始人兼首席执行官Daniel Shaddock教授表示：“我们的第一款产品Moku:Lab为研发科学家们提供工作所需的强大功能和灵活性，所有这一切都在一个精简且具有成本效益的平台上实现。对于现在的Moku:Go，我们也将带来同样的优势，旨在提高整体教育质量，激励学生学习科学和工程。学生们值得拥有功能强大、灵活但又简单好用的实验室设备。增加获得关键教育工具的机会，将使各阶层学生有能力从事STEM事业。”

Moku:Go的起售价为499美元，可以定制与学校标志色相匹配的颜色，教育机构可进行批量采购。有关教育折扣、配件和完整规格的信息，请点击此处访问产品页面。

欲了解有关Liquid Instruments及其全套产品的更多信息，请访问https://liquidinstruments.com。

关于Liquid Instruments

Liquid Instruments是精密软件定义仪器领域的领导者，正在彻底改变科学家、工程师和学生扩展知识和进行研发的方式。他们的硬件和软件解决方案产品线利用现代FPGA的计算能力来创建高度可定制的仪器，用于控制实验、获取和分析数据。该团队在软件定义硬件方面的IP使得Moku产品能够在现场动态地进行重新配置，为不断变化的广泛实验和过程控制场景服务。Moku:Lab被全球数百家顶级研发机构采用，将超过12种高价值仪器整合到一个紧凑、直观的设备，大大简化了实验工作流程。欲了解更多信息，请访问https://liquidinstruments.com。

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