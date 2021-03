Evidation beschafft 153 Millionen Dollar zur Skalierung der virtuellen Gesundheitsfürsorge-Funktionen seiner Achievement™-Plattform

Die Mittel werden für den Start einer Reihe von virtuellen Gesundheitsprogrammen verwendet, die dem Einzelnen sein Gesundheitsmanagement erleichtern sollen

SAN MATEO, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–Evidation Health gab heute die Schließung einer Wachstums-Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 153 Millionen US-Dollar bekannt. Mit diesen Mitteln will das Unternehmen seine virtuellen Gesundheitsprogramme auf AchievementTM, dem größten digitalen Gesundheitsnetzwerk in den Vereinigten Staaten, zügig erweitern. Die Runde wurde gemeinsam mit OMERS Growth Equity und dem Kaiser Permanente Group Trust durchgeführt; bestehende Investoren, darunter McKesson Ventures und die B Capital Group, waren ebenfalls beteiligt. Teresa Lee, Managing Director von OMERS Growth Equity, tritt in den Vorstand von Evidation ein.

Evidation wird dieses zusätzliche Kapital dafür verwenden, die Expansion von virtuellen Gesundheitsprogrammen auf der Achievement-Plattform voranzutreiben. Dabei setzt Evidation auf seine vertrauensvollen Beziehungen zu Einzelpersonen und seine Erfahrung in der Synthese und Analyse von personenbezogenen Gesundheitsdaten für Akteure im gesamten Gesundheitswesen. Die neuen Programme von Evidation werden personalisierte Einblicke und Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Einzelpersonen zu motivieren und in die Lage zu versetzen, evidenzbasierte Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Gesundheitszustand unter Kontrolle zu halten.

“Achievement hat es möglich gemacht, gesundheitliche und therapeutische Auswirkungen auch in großem Maßstab schnell und präzise zu verstehen”, sagte Deborah Kilpatrick, PhD, Co-CEO und Executive Chair bei Evidation. “Die nächste Evolutionsstufe von Evidation wird die Interaktion zwischen Einzelpersonen und dem Gesundheitsversorgungs-Ökosystem dahingehend verändern, dass sie diesen Personen evidenzgestützte Anleitungen und umsetzbare Werkzeuge zur Verfügung stellt, mit denen sie ihre Gesundheit besser verstehen und verbessern können. Wir sind jetzt das erste Unternehmen, das Firmen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens und Biopharma-Firmen dabei helfen kann, Nachweise über ihre Behandlungen zu generieren und dann Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, diese Nachweise zu nutzen, um Maßnahmen für ihr Gesundheitsmanagement zu ergreifen.”

Mit mehr als 4 Millionen Einzelpersonen ist Achievement einzigartig dafür positioniert, virtuelle Gesundheitsfürsorge in großem Maßstab zu betreiben. Die datenschutzgerechte App und Plattform, aus denen Achievement besteht und auf denen das Forschungsgeschäft von Evidation basiert, bildet die größte und geografisch und demografisch vielfältigste vernetzte Kohorte in den Vereinigten Staaten, die 50 Bundesstaaten und neun von zehn Postleitzahlbereichen im ganzen Land repräsentiert. Achievement wurde als Forschungsplattform eingeführt, die von Einzelpersonen und mit Gesundheitsdaten, die von ihnen freigegeben wurden, betrieben wird. Sie war die Grundlage für bahnbrechende reale Studien zu verschiedenen Themen, von COVID-19 und der Alzheimer-Krankheit bis hin zu chronischen Schmerzen und Atemwegserkrankungen. Zu den Biopharma-Kunden, mit denen Evidation zusammenarbeitet, gehören neun der zehn größten Unternehmen der Welt. Weitere Kooperationspartner sind akademische Einrichtungen, öffentliche Gesundheitsorganisationen und medizinische Fachgesellschaften. Bis heute hat Evidation mehr als 100 Praxisstudien in verschiedenen Therapiegebieten durchgeführt. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen den Meilenstein von mehr als einer Million Personen erreicht, die an Forschungs- und Gesundheitsprogrammen teilnahmen, und erwartet, noch in diesem Jahr die 2-Millionen-Marke zu überschreiten.

“Wir freuen uns, Evidation bei der weiteren Skalierung seiner personenbezogenen Achievement-Plattform zu unterstützen”, sagte Teresa Lee von OMERS Growth Equity. “Evidation hat damit eine schnelle, virtuelle Forschung im großen Maßstab möglich gemacht, und diese innovative Plattform des Unternehmens kann genutzt werden, um die Patienten bei ihrem individuellen Gesundheitsmanagement zu begleiten. Evidation ist bestens dafür positioniert, sich als Wegbereiter für den Feedback-Kanal zu etablieren, der zu einer zeitnahen und bedarfsgerechten Versorgung sowie zu Erkenntnissen über die Gesundheit führt.”

Aufbauend auf seiner Erfahrung in der Forschung und der Vernetzung mit Einzelpersonen durch von Personen generierte Gesundheitsdaten, hat Evidation im vergangenen Jahr seine ersten Initiativen für virtuelle Gesundheitsdienstleistungen gestartet. Dazu gehört “Achievement for Heart Health”, ein einzigartiges Gesundheitsprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem American College of Cardiology entwickelt wurde, um Einzelpersonen dabei zu helfen, ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit außerhalb von Kliniken zu überwachen und zu verbessern, und das sich anfänglich auf Herzinsuffizienz konzentriert. Das Unternehmen hat außerdem zusammen mit Apple und der Regierung von Singapur an LumiHealth gearbeitet, einem personalisierten Programm, das über die Apple Watch zu gesunden Aktivitäten und Verhaltensweisen anregt. Diese datenschutzkonformen Gesundheitsprogramme, bei denen ein doppeltes Opt-in-Verfahren zum Einsatz kommt, stellen eine nahtlose Verbindung zwischen Forschung und Gesundheitsversorgung her und beschleunigen so die Erforschung und Verbreitung von evidenzbasierten Praktiken, die zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse beitragen.

Der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen und die Zustimmung zu jeder Weitergabe von Daten werden auch in Zukunft die wichtigsten Grundsätze sein, wenn das Unternehmen die Art und Weise verändert, wie Gesundheit im Alltag verstanden wird, und sein über Achievement verfügbares Angebot an Programmen weiter ausbaut. Um sich an Achievement zu beteiligen und mehr darüber zu erfahren, wie Sie zu einer innovativen Gesundheitsforschung beitragen und an personalisierten Gesundheitsprogrammen teilnehmen können, besuchen Sie myachievement.com.

Über Evidation

Evidation erfasst Gesundheitsdaten im Alltag und ermöglicht es jedem, bei bahnbrechenden Forschungs- und Gesundheitsprogrammen mitzuwirken. Die Achievement-Plattform von Evidation, die auf dem Schutz der Privatsphäre ihrer Nutzer und der Kontrolle über freigegebene Gesundheitsdaten basiert, genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und generiert Daten mit beispielloser Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision. Wir kooperieren mit führenden Gesundheitsunternehmen, um Gesundheit und Krankheit auch außerhalb von Kliniken zu verstehen. Ganz im Sinne unserer Mission, jeden zu befähigen, an besseren Gesundheitsergebnissen teilzuhaben, arbeitet Evidation daran, den Menschen eine individualisierte, proaktive, leicht zugängliche und schnellere Gesundheitsversorgung zu bieten. Evidation Health wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und unterhält weitere Niederlassungen rund um den Globus. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie evidation.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @evidation.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

David Shirbroun, evidation@crosscutstrategies.com