Zynga与Girls Who Code合作，帮助提高对科技界女性的认识和支持

为支持2021年国际妇女节，Zynga面向其全球玩家网络发起游戏内挑战，并通过Women at Zynga (WaZ)提出多项公司倡议

旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布与Girls Who Code携手，共同支持2021年国际妇女节。Zynga以提高对科技界女性的认识和支持为使命，从其社会影响基金(Social Impact Fund)中捐款10万美元，帮助Girls Who Code (GWC)为女性提供全面支持，涵盖从小学三年级到进入职场的整个教育历程。





GWC是一个国际性非营利组织，致力于弥合技术领域的性别鸿沟。该组织已为美国、加拿大、英国和印度的30多万名女孩提供服务；受助女孩中有50%是黑人、拉丁裔或来自低收入家庭。通过免费的Clubs项目，GWC在个人成长最关键的节点上为年轻女性提供帮助，让她们能够利用计算机科学来影响社区，此外还通过来自女性同龄人和导师的支持让她们感受到姐妹情谊，进而帮助她们不懈地付出努力并取得成功。

Zynga首席法律官Phuong Phillips表示：“Zynga很荣幸能与Girls Who Code合作，通过在全球范围内为女孩和成年女性提供更多机会，来帮助打造一个更具包容性的科技和游戏行业。通过为她们提供线上研讨会、学校俱乐部、导师计划、人际网络等各种参与方式，我们希望在STEAM领域培养下一代女性，帮助她们为走上技术岗位做好准备并展开成功的职业生涯。在Zynga，我们有一群才华横溢的女性员工，她们为支持我们世界各地的工作室和员工做出了大量杰出的贡献。我们必须采取积极措施，在接下来的若干年内帮助加强我们行业的未来，这一点非常重要。”

Girls Who Code即将就任的首席执行官Tarika Barrett博士表示：“我们知道，充满激情、多元化、志向远大的年轻女性是改变我们的工作场所和世界的关键。我们很高兴能在这个国际妇女节与Zynga合作，向世界各地的年轻女性大声做出明确而坚定的承诺：如果你们热爱技术工作，那么在你们从校园到职场的旅途中将得到我们的大力支持！Zynga和Girls Who Code有着共同的愿景，那就是建立一支更加公平公正的员工队伍，使所有背景的女性都有机会跻身高层职位。”

GWC目前拥有超过8万名女性大学适龄校友，她们大多主修计算机科学和相关领域，修读这些专业的比率是美国平均水平的15倍。按照目前的速度，该组织有望在2030年之前在新增入门级计算机科学和相关工作岗位中缩小性别差距。在Zynga的大力支持下，GWC将继续扩大其免费Clubs和校友计划，帮助年轻女性获得更多从事技术工作的机会，并帮助她们与榜样和导师建立联系，以支持她们未来在技术领域的职业生涯。

今年3月，Zynga的社交渠道将隆重推介一些做出杰出贡献的女性，她们曾经帮助将Zynga的全球工作室家族打造成为更加包容的工作场所。此外，Zynga Inc.的子公司Small Giant Games将呼吁其全球网络中的《帝国与谜题》(Empires & Puzzles)玩家修改联盟描述，通过包含#ChooseToChallenge标签——今年国际妇女节的主题——来帮助公众提高认识。从即日起至3月14日，公司在该游戏的聊天功能中专门加入了一个举手表情，此外，参与本次活动的玩家还将获得一个举手图案的头像徽章作为奖励。

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www.girlswhocode.com

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编者注



重要艺术作品和资产可通过以下链接获取使用：



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《帝国与谜题》可从iOS和Android平台免费下载。

关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

关于Girls Who Code

Girls Who Code是一个国际性非营利组织，致力于弥合技术领域的性别鸿沟，改变公众对程序员和编程工作的刻板印象。该组织正在通过各种项目领导一场激励以及教育年轻女性的运动，使她们掌握计算机技能，以在二十一世纪追求更多的工作机会。迄今为止，Girls Who Code已经通过其项目帮助了30万名女孩，并通过活动、宣传工作和《纽约时报》的系列畅销书等影响了5亿人。如需加入该运动或了解更多信息，请访问 girlswhocode.com。在社交媒体上通过@GirlsWhoCode关注该组织。

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