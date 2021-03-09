Covetrus宣布任命全球人才管理副总裁

具有技术经验的资深人才管理高管加入全球人力资源领导团队

缅因州波特兰–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–动物卫生技术与服务全球领导者Covetrus (NASDAQ: CVET)今天宣布Stacey M.M. Shirra加入公司，出任全球人才管理副总裁。该新设职位是一个战略性职位，旨在加速实施公司的三年计划。

Shirra负责Covetrus的全球人才战略，包括在整个组织内构建一支强大的人才梯队。作为职责的一部分，她将专注于投资和发展员工，帮助推动营造快速发展的创新文化。她同时负责领导公司的多元化和包容性计划。

Covetrus首席人力资源官Ditte Marstrand Wulf表示：“ 我很高兴欢迎Stacey加入我们的全球领导团队。我们的员工是我们的优势，也是保障我们未来取得成功的最重要因素。Stacey所担任职务对我们组织及业务的发展和健全至关重要。我们期待着她在我们的高绩效文化中做出贡献并发挥强有力的领导作用。”

Stacey M.M. Shirra拥有从帮助人才学习和发展到制定继任计划等方面的专长。她在加入Covetrus前供职于苹果(Apple)，负责领导其全球人才管理和组织准备团队。在苹果任职期间，她设计、领导并实施了全球高管发展和绩效管理计划。在Covetrus任职期间，Stacey还将负责领导该组织的健康和绩效管理。

Stacey曾在英国、亚洲等地生活和工作，最近在硅谷工作。她合著了《在中国企业培训背景下坚持在线学习》(Persistence at e-Learning in a China Corporate Training Context)一书，该书考察了在企业环境中进行在线学习的成功率。Stacey是GlobalScot的会员，这是一个由企业家和励志商业领导者组成的全球网络，致力于为苏格兰雄心勃勃的公司提供支持。Stacy也是GlobalScot国际妇女节网络研讨会的小组成员，该研讨会将专注于实现领导角色的多元化。您可点击链接https://www.globalscot.com/business-events-webinars点播观看该网上研讨会。

关于Covetrus

Covetrus是一家全球动物卫生技术和服务公司，致力于增强兽医实践合作伙伴的能力，以推动改善健康和财务状况。我们将产品、服务和技术整合到一个平台中，让我们的客户能够获得他们所需的解决方案和见解，从而以最佳方式工作。我们对动物和动物照顾者福祉的热情驱使我们推进兽医世界的发展。Covetrus总部位于缅因州波特兰，拥有5,500多名员工，为全球超过10万名客户提供服务。如需了解有关Covetrus的更多信息，请访问https://covetrus.com/。

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