Covetrus宣佈任命全球人才管理副總裁

具有科技經驗的資深人才管理高階主管加入全球人力資源領導團隊

緬因州波特蘭–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–動物健康科技與服務的全球領導者Covetrus (NASDAQ: CVET)今天宣佈Stacey M.M. Shirra加入公司，出任全球人才管理副總裁。該新設職位是策略性職位，旨在加速實施公司的三年計畫。

Shirra負責Covetrus的全球人才策略，包括在整個組織內建立一支強大的人才梯隊。作為職責的一部分，她將專注於投資和培育員工，幫助推動營造快速發展的創新文化。她同時負責領導公司的多元化和包容性計畫。

Covetrus人力資源長Ditte Marstrand Wulf表示：「我欣然歡迎Stacey加入我們的全球領導團隊。員工是我們的優勢，也是保障我們未來取得成功的最重要因素。Stacey所擔任的職務對我們的組織及業務的發展和健全至關重要。我們期待她在我們的高績效文化中做出貢獻並發揮強大的領導能力。」

Stacey M.M. Shirra擁有從幫助人才學習和發展到制定接班計畫等方面的專長。她在加入Covetrus前任職於蘋果(Apple)公司，在全球人才管理和組織就緒性單位服務。在任職期間，她設計、領導並實施全球高階主管發展和績效管理計畫。在Covetrus任職期間，Stacey還將負責領導組織健康和績效管理。

Stacey曾在英國、亞洲等地生活和工作，最近在矽谷工作。她合著了《在中國企業培訓背景下堅持線上學習》(Persistence at e-Learning in a China Corporate Training Context)一書，該書考察了在企業環境中進行線上學習的成功率。Stacey是GlobalScot的會員，這是由企業家和勵志商業領導人組成的全球網路，致力於為蘇格蘭雄心勃勃的公司提供支援。Stacy也是GlobalScot國際婦女節網路研討會的小組成員，該研討會將專注於實現領導角色的多元化。您可點選連結https://www.globalscot.com/business-events-webinars隨選觀看該網上研討會。

關於Covetrus

Covetrus是全球動物健康科技和服務公司，致力於強化獸醫執業合作夥伴的能力，以推動更佳的健康和財務狀況。我們將產品、服務和科技整合到單一平臺中，讓我們的客戶能夠獲得他們所需的解決方案和見解，從而以最佳方式工作。我們對動物和動物照顧者福祉的熱情，驅使我們推進獸醫世界的發展。Covetrus總部位於緬因州波特蘭，擁有5,500多名員工，為全球超過10萬名客戶提供服務。如欲瞭解有關Covetrus的更多資訊，請造訪https://covetrus.com/。

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