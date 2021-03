Zynga firma parceria com a Girls Who Code para ajudar a elevar a conscientizar e apoiar mulheres na tecnologia

A Zynga convoca sua rede global de membros, lança desafios no jogo e determina iniciativas da empresa através da ação Mulheres na Zynga (Women at Zynga, WaZ) em apoio ao Dia Internacional da Mulher 2021

SÃO FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), uma líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje que se uniu à Girls Who Code em apoio ao Dia Internacional da Mulher 2021. Com uma missão de promover a conscientização e apoio a mulheres na tecnologia, a Zynga comprometeu US$ 100.000 do seu Fundo de Impacto Social para permitir que a ‘Garotas que Programam’ (Girls Who Code, GWC) apoiem mulheres em todos os pontos de suas jornadas educacionais do 3º grau para a força de trabalho.





A GWC é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fechar a lacuna de gênero na tecnologia. A organização alcançou mais de 300 mil jovens mulheres nos EUA, Canadá, Reino Unido e Índia; sendo que 50% das atendidas são negras, latinxs, ou de origem de baixa renda. Através dos seu programa gratuito Clubs, a GWC alcança jovens mulheres no ponto mais crítico do canal de comunicação, equipando-as para utilizarem Ciências da Computação para gerar impacto nas suas comunidades e oferecendo uma irmandade de pares e mentores de suporte para ajudá-las a persistirem e serem bem sucedidas.

“A Zynga tem a honra de se juntar à Girls Who Code para ajudar a moldar um setor mais inclusivo em tecnologia e jogos, expandindo oportunidades para garotas e mulheres em todo o mundo”, afirmou Phuong Phillips, diretora jurídica da Zynga. “Através de seus workshops virtuais, clubes escolares, programas de mentoria, networking e mais, esperamos construir a próxima geração de mulheres na STEAM e ajudá-las a se preparar e prosperar na força de trabalho de tecnologia. Com um incrível grupo de mulheres na Zynga já fazendo muito para apoiar nossos estúdios e funcionários ao redor do mundo, é importante darmos passos positivos para ajudar a reforçar o futuro do nosso setor pelos próximos anos”.

“Sabemos que jovens mulheres ambiciosas, diversas e apaixonadas são a chave para transformar nosso local de trabalho e nosso mundo”, disse Dra. Tarika Barrett, diretora executiva de entrada na Girls Who Code. “Estamos empolgadas com a parceria com a Zynga neste Dia Internacional da Mulher para enviar um alto sinal para jovens mulheres em todos os lugares de que elas pertencem na tecnologia, e que elas têm apoio em suas jornadas da escola para o mercado de trabalho. A Zynga e a Girls Who Code compartilham uma visão de uma força de trabalho mais justa e igualitária, onde mulheres de todos os perfis alcancem o topo”.

A GWC já possui mais de 80 mil ex-alunas em idade universitária, que estão se formando em Ciências da Computação e áreas relacionadas em 15 vezes a média dos EUA. No ritmo atual, a organização está caminhando para fechar a lacuna de gênero em novos empregos de nível de entrada em Ciências da Computação e relacionados até 2030. Com o apoio da Zynga, a GWC continuará a expandir seus Clubs gratuitos e programações de ex-alunas, ajudando jovens mulheres a conseguir oportunidades na força de trabalho técnica e conectando jovens mulheres a modelos e mentores para apoiá-las nas suas jornadas na tecnologia.

Neste mês de março, os canais sociais da Zynga irão destacar algumas das incríveis mulheres que ajudam a promover um local de trabalho mais inclusivo para a família Zynga de estúdios ao redor do mundo. Além disso, a Small Giant Games, uma subsidiária da Zynga Inc., irá convocar sua rede global de membros do Empires & Puzzles para ajudar a aumentar a conscientização mudando sua descrição de aliança para incluir a hashtag #ChooseToChallenge – o tema deste ano para o Dia Internacional da Mulher. A partir de agora até 14 de março, um emoji de mão levantada foi incluído exclusivamente para a função de bate-papo no jogo e, além disso, um pin de avatar de mão levantada também será entregue aos membros que participarem deste evento.

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Girls Who Code

A Girls Who Code é uma organização internacional sem fins lucrativos, trabalhando para fechar a lacuna de gênero na tecnologia e mudar a imagem de como um programador se parece e faz. Com seus programas, elas estão liderando o movimento para inspirar, educar e equipar jovens mulheres com as habilidades de computação na busca de oportunidades do século XXI. A Girls Who Code alcançou 300 mil garotas até hoje através dos seus programas e 500 milhões de pessoas através de campanhas, trabalho de assistência, e da série mais vendida do New York Times. Para fazer parte do movimento ou saber mais, visite girlswhocode.com. Siga a organização nas mídias sociais @GirlsWhoCode.

