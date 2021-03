Zynga collabora con Girls Who Code per contribuire ad accrescere la consapevolezza e il sostegno per le donne nel mondo della tecnologia

Zynga fa appello alla sua rete globale di giocatori, lancia delle sfide in-game e organizza delle iniziative aziendali attraverso Women at Zynga (WaZ) in previsione della ricorrenza della Giornata internazionale della donna del 2021

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondiale del settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi di aver stretto una collaborazione con Girls Who Code a sostegno della Giornata internazionale della donna del 2021. In linea con la propria missione volta ad accrescere la consapevolezza e il sostegno a favore delle donne nel campo della tecnologia, Zynga si è impegnata a donare 100.000 dollari, provenienti da suo Fondo d’impatto sociale (Social Impact Fund), a Girls Who Code (GWC) per fornire appoggio alle ragazze lungo il loro intero percorso educativo, dalla terza elementare all’ingresso nel mondo del lavoro.





GWC è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si adopera allo scopo di colmare il divario di genere nel settore tecnologico. L’organizzazione ha raggiunto più di 300.000 ragazze negli Stati Uniti, nel Canada, nel Regno Unito e in India; il 50% delle ragazze che ricevono assistenza è di origine latinoamericana o nera o proviene da nuclei familiari a basso reddito. Attraverso il suo programma di Club ad adesione gratuita, GWC raggiunge le giovani donne nel momento più cruciale per il loro futuro, preparandole a usare l’informatica per esercitare un impatto sulle loro comunità e fornendo loro una rete di sostegno costituita da coetanee e mentori che ne incoraggiano la perseveranza perché possano aprire le porte del successo.

“Zynga è onorata di poter collaborare con Girls Who Code per contribuire a creare un ambiente più inclusivo nei settori tecnologico e del gaming ampliando le opportunità per ragazze e donne in tutto il mondo”, ha affermato Phuong Phillips, direttore Affari legali di Zynga. “Auspichiamo di dar vita, attraverso laboratori virtuali, club scolastici, programmi di tutoraggio, opportunità di networking e altre iniziative, alla prossima generazione di donne impegnate nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, delle arti e della matematica per aiutarle a prepararsi e prosperare come membri della forza lavoro del settore tecnologico. Un gruppo di donne formidabili presso Zynga sta già lavorando sodo a sostegno dei nostri studi e dei nostri dipendenti in tutto il mondo e riteniamo che sia importante adoperarsi attivamente per contribuire a rafforzare il futuro del nostro settore negli anni a venire.”

“Sappiamo che le giovani donne appassionate, provenienti da esperienze diversificate e ambiziose svolgono un ruolo fondamentale ai fini della trasformazione dell’ambiente di lavoro e del mondo”, ha affermato la dottoressa Tarika Barrett, nuovo amministratore delegato di Girls Who Code. “Siamo estremamente lieti di poter collaborare con Zynga, in occasione della Giornata internazionale della donna, per far sapere alle giovani donne in tutto il mondo che spetta loro un posto nel campo della tecnologia e che possono contare su un aiuto durante il loro viaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Zynga e Girls Who Code condividono la stessa visione, ossia il trattamento più equo e paritario della forza lavoro, ove tutte le donne, a prescindere dalle origini etniche e dall’estrazione socioeconomica, possono arrivare in vetta.”

GWC conta al momento oltre 80.000 membri in età universitaria che stanno frequentando corsi di laurea in informatica e altre discipline annesse a un tasso di 15 volte superiore rispetto al tasso medio negli Stati Uniti. Proseguendo di questo passo l’organizzazione è sulla buona strada per colmare il divario di genere nell’assunzione di nuovo personale nel settore dell’informatica e nei segmenti annessi entro il 2030. Con il sostegno di Zynga, GWC continuerà a espandere i propri Club gratuiti e i programmi per i membri aiutando le giovani donne a cogliere le opportunità per entrare a far parte della forza lavoro tecnica e mettendole in contatto con persone da cui trarre ispirazione e mentori su cui possono fare affidamento durante il loro percorso nel mondo della tecnologia.

Nel marzo di quest’anno i canali social di Zynga punteranno i riflettori su alcune delle straordinarie donne che si stanno adoperando per promuovere la creazione di un ambiente di lavoro più inclusivo per la famiglia di studi di Zynga in tutto il mondo. Inoltre Small Giant Games, una consociata di Zynga Inc., inviterà la sua rete globale di giocatori di Empires & Puzzles a contribuire alla sensibilizzazione su questo tema modificando la descrizione delle loro alleanze per includervi l’hashtag #ChooseToChallenge, che è il tema della Giornata internazionale della donna di quest’anno. Da ora fino al 14 marzo sarà disponibile un’emoji con la mano alzata esclusivamente per la funzione di chat in-game e, inoltre, i giocatori che parteciperanno a questo evento otterranno una spilla avatar con la mano alzata.

