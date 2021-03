Covetrus Anuncia Vice-Presidente de Gestão Global de Talentos

Executiva veterana de gestão de talentos com experiência em tecnologia se une à equipe global de liderança em RH

PORTLAND, Maine–(BUSINESS WIRE)–Covetrus (NASDAQ: CVET), líder mundial em tecnologia e serviços de saúde animal, anunciou hoje que Stacey M.M. Shirra irá se somar como vice-presidente de gestão global de talentos. A função recém-criada é um cargo estratégico concebido para impulsionar a empresa em seu plano trienal.

Shirra será responsável pela estratégia global de talentos da Covetrus, incluindo a criação de um sólido banco de talentos em toda a organização. Como parte de sua função, ela visará o investimento e desenvolvimento de empregados bem como ajudar a estimular uma cultura inovadora em rápida ascensão. Ela também será responsável por liderar as iniciativas de Diversidade e Inclusão da Empresa.

“ Sinto o prazer de dar as boas-vindas a Stacey em nossa equipe global de liderança”, disse Ditte Marstrand Wulf, Diretor de Recursos Humanos da Covetrus. “ Nossos empregados são nossa força e o fator mais importante para nosso sucesso futuro. O cargo que Stacey está assumindo é crucial para o crescimento e a saúde de nossa organização e negócios. Esperamos suas contribuições e uma grande liderança em nossa cultura de alto desempenho.”

Stacey M.M. Shirra traz uma experiência que se estende desde a aprendizagem e o desenvolvimento até o planejamento de sucessão. Ela se une à Covetrus vindo da Apple, onde atuou no grupo de Gestão Global de Talentos & Prontidão Organizacional. Estando lá, concebeu, liderou e implementou programas mundiais de desenvolvimento de executivos e gestão de desempenho. Em seu cargo na Covetrus, Stacey também irá liderar a gestão de desempenho e saúde organizacional.

Stacey morou e trabalhou no Reino Unido, Ásia e, mais recentemente, no Vale do Silício. Ela é co-autora de Persistência na Aprendizagem Eletrônica em um Contexto de Treinamento Corporativo da China, que examina os índices de sucesso de aprendizagem eletrônica oferecida em um ambiente corporativo. Stacey é membro da GlobalScot, uma rede mundial de líderes empresariais, empreendedores e inspiradores, dedicados a dar suporte a empresas ambiciosas da Escócia. Stacy é palestrante do seminário virtual do Dia Internacional da Mulher da GlobalScot, que terá como foco alcançar a diversidade em cargos de liderança. Você pode assistir ao seminário virtual sob demanda aqui https://www.globalscot.com/business-events-webinars.

Sobre a Covetrus

Covetrus é uma empresa mundial de tecnologia e serviços de saúde animal dedicada a capacitar parcerias de prática veterinária e obter melhores resultados financeiros e de saúde. Estamos reunindo produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e percepções de que precisam para trabalhar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por aqueles que cuidam destes nos conduz a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus está sediada em Portland, Maine, com mais de 5.500 empregados atendendo acima de 100.000 clientes em todo o mundo. Para obter mais informação sobre a Covetrus, acesse https://covetrus.com/.

