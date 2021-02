CODE CORPORATION BREIDT EUROPEES VERKOOPTEAM UIT

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Code Corporation, een marktleider op het gebied van barcodescanning en gegevensverzamelingstechnologieën, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn managementteam in EMEA heeft uitgebreid. Industrie-veteraan Thomas Rissmann is gepromoveerd tot Software Sales Director, EMEA en Jessica Foo is bij het bedrijf gekomen als Software Sales Manager, EMEA.

“Code Corporation heeft een enorme groei doorgemaakt en zet in op nieuwe marktkansen in EMEA”, aldus Kent Hansen, CEO van Code Corporation. “We weten dat deze succesvolle inspanningen mogelijk worden gemaakt door ons uiterst getalenteerde verkoopteam in Europa. We kijken ernaar uit om met Thomas samen te werken in zijn nieuwe rol en verwelkomen Jessica met open armen in het Code sales team.”

Thomas Rissmann is al meer dan 25 jaar actief in de data capture-industrie en heeft ervaring bij wereldwijde bedrijven, waaronder resellers, distributeurs en verkopers. Als de nieuwe directeur van Software Sales zal hij verantwoordelijk zijn voor het implementeren en leiden van de verkoopactiviteiten, het definiëren van de vereiste acties en het identificeren van nieuwe marktkansen in de Europese, Midden-Oosten en Afrikaanse regio’s. Hij behaalde een masterdiploma in International Business Studies aan de Justus-von-Liebig Universiteit in Giessen, Duitsland.

Rissmann werkt al meer dan 7 jaar bij Code, waar hij met succes een internationaal netwerk voor CortexDecoder® heeft opgezet.

CortexDecoder is Code’s barcodedecoder van wereldklasse voor ondernemingen die kan worden geïntegreerd met mobiele apparaten met iOS-, Android-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Met behulp van gepatenteerde decoderingsalgoritmen leest het alle belangrijke 1D-, 2D-, Postal- en Direct Part Marking (DPM) barcodes en symbologieën, zelfs als ze gekleurd zijn. De wetenschappers en experts van Code hebben de algoritmen ontwikkeld om zelfs beschadigde of gebogen barcodes van slechte kwaliteit snel te decoderen met een nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van bijna 100%, met een toonaangevende snelheid.

Jessica Foo heeft meer dan tien jaar ervaring in wereldwijde ervaring in verkoop, account management, bedrijfsontwikkeling en productbeheer in de elektronica- en IT-industrie. Voordat ze bij Code kwam, werkte ze bij Super Micro Computer en Delta Electronics Europe, waar ze actief betrokken was bij het veiligstellen van nieuwe zakelijke kansen in verschillende industrieën. Ze verzekerde zich van talloze grote accounts, waaronder NCR, Wincor-Nixdorf, Diebold (nu beide gefuseerd als Diebold Nixdorf), Ingenico, Philips Healthcare en TomTom.

Om de prestaties van CortexDecoder op een mobiel apparaat te evalueren, downloadt u de CortexScan-demo-applicatie voor iOS- of Android-apparaten uit de Apple App Store of Google Play Store.

Over Code Corporation

Code Corporation is al meer dan 20 jaar een pionier en leider op het gebied van innovatie in gegevensverzameling en heeft meer dan 100 patenten verworven. Door zijn unieke decoderingsalgoritmen te ontwikkelen en verder te perfectioneren, levert Code en zijn ‘imaged based’ scan- en decoderingstechnologie consequent met ongeëvenaarde prestaties waar bedrijven over de hele wereld elke dag van afhankelijk zijn. Code ontwerpt en produceert een complete lijn van marktleidende hardware- en softwaregegevensregistratieoplossingen. Code-producten worden niet alleen gewaardeerd omdat ze vele jaren een consistent niveau van workflow-efficiëntie bieden, maar ook vanwege hun ergonomische ontwerp, duurzaamheid, aanpassingsgemak en naadloze integratie. Code heeft zijn hoofdkantoor in Salt Lake City, Utah en heeft kantoren in Boston en Bodegraven. Ga voor meer informatie naar www.codecorp.com.

