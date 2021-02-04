Spotify登陆韩国

全球大受欢迎的音频流媒体订阅服务登陆韩国流行音乐发源地

韩国首尔–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Spotify (NYSE: SPOT)今天在韩国推出服务，让韩国听众能够畅享全球超过6000万首曲目和逾40亿个播放列表。作为全球大受欢迎的音频流媒体订阅服务，Spotify提供超简洁的界面、创新的技术框架、每日新音乐发现和根据每个听众的音乐品味个性化定制的算法推荐。此次服务的推出使得Spotify服务的市场总数达到了93个。

作为全球第六大音乐市场*，韩国是Spotify全球扩张之旅关键的下一站。韩国不仅是全球深具数字包容性的市场之一，而且也被广泛认为是文化和音乐的中心，其中有一部分原因是由于韩国流行音乐(K-Pop)风靡全球。自2014年Spotify推出首个韩国流行音乐播放列表以来，在平台上收听韩国流行音乐的占比增长了2,000%以上。Spotify计划通过此次推出服务来加速韩国整个音乐流媒体生态系统的增长，从而惠及音乐人、音乐厂牌、发行公司和乐迷。

Spotify首席免费增值商业官Alex Norström表示：“ 我们一直希望在听众和艺人所在的国家开展业务，而韩国听众和艺人数量都很庞大。此次推出服务为我们提供了一个巨大的机会，不仅可以进一步推进我们的使命，为更多的听众带来新的优质内容，还可以帮助韩国本土艺人开拓Spotify全球3.2亿听众的市场。我们希望为所有音乐类型的韩国艺人创造更多机会，让他们被全世界的听众发现。”

Spotify专为每个市场定制了音乐体验。作为今天服务推出活动的组成部分，Spotify将推出一系列专为韩国打造的新播放列表。这些播放列表提供由我们的韩国音乐专家团队精心策划的最新音乐，涵盖一些广泛流行的音乐类型。这些音乐列表包括：

这些新播放列表将加入涵盖各种韩国音乐的Spotify韩国流行音乐风格库，其中包括韩国流行音乐、嘻哈、独立音乐、原声、节奏布鲁斯等，以及挖掘韩国音乐新星的播放列表“RADAR Korea”，该列表是Spotify全球新兴艺人计划的一部分。风格库在超过72个国家实现了本土化，包括俄罗斯、印度、巴西和阿联酋。

在韩国，新听众如果在2021年6月底前订阅，无需提供信用卡信息即可在手机上免费试用Spotify Premium服务7天，如果提供信用卡信息，则可共计免费使用3个月。听众可以在Instagram、Facebook、三星手机和电视、LG电视、微软Xbox、Bose等多种设备和应用集成中与Spotify互动。

Spotify应用可供Premium Individual个人尊享和Duo双人尊享计划用户下载。要想以您想要的方式享受音乐，请立即通过Android或iOS应用商店或前往www.spotify.com/kr-ko/下载Spotify应用。

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* 依据IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

关于Spotify Technology S.A.

成立于2008年的Spotify永久改变了音乐的倾听方式。我们的使命是让一百万创意音乐人能够以艺术为生，让数十亿粉丝有机会享受并从中获得灵感，以此释放人类的创造潜力。

今天，我们拥有逾6000万首曲目和40多亿个播放列表，是全球大受欢迎的音频流媒体订阅服务平台，社区拥有逾3.2亿听众，遍及93个市场。

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Eileen Moore

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