Spotify sbarca in Corea del Sud

SEOUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Spotify (NYSE: SPOT) lancia oggi i propri servizi in Corea del Sud, mettendo a disposizione degli ascoltatori coreani oltre 60 milioni di brani e quattro miliardi di playlist provenienti da tutto il mondo. Spotify, la piattaforma di streaming audio in abbonamento più popolare al mondo, offre un’interfaccia semplicissima da usare, tecnologia innovativa, nuove proposte musicali ogni giorno e raccomandazioni basate su algoritmi personalizzate in base ai gusti musicali di ciascun utente. Il lancio odierno porta il numero dei mercati in cui è presente Spotify a un totale di 93.

La Corea del Sud, in quanto sesto maggiore mercato musicale al mondo*, rappresenta una tappa cruciale nell’espansione mondiale di Spotify. Questo paese non è solamente uno dei mercati col maggiore indice di inclusività digitale al mondo, ma è anche ampiamente riconosciuto quale epicentro culturale e musicale, in parte per via del fenomeno globale del K-Pop. Dal 2014, debutto della prima playlist K-pop di Spotify, la percentuale di ascolti della musica K-pop è cresciuta di oltre il 2000%. Con il lancio odierno, Spotify intende accelerare la crescita dell’intero ecosistema dello streaming musicale in Corea, a vantaggio di creatori, case discografiche, distributori e fan.

“ Puntiamo sempre a essere presenti nei luoghi in cui si trovano ascoltatori e artisti, e in Corea abbondano entrambi”, ha dichiarato Alex Norström, direttore dell’attività Freemium di Spotify. “ Questo lancio rappresenta un’occasione formidabile per noi, non solo in termini di avanzamento del nostro obiettivo, ovvero portare contenuti nuovi e di qualità a un numero crescente di ascoltatori, ma anche quale modo per aiutare gli artisti coreani a raggiungere gli oltre 320 milioni di ascoltatori di Spotify nel mondo. Speriamo di poter dare agli artisti coreani di tutti i generi musicali nuove opportunità di essere scoperti dagli ascoltatori di tutto il mondo”.

Spotify offre un’esperienza musicale personalizzata in modo specifico per ciascun mercato. Nell’ambito del lancio odierno, l’azienda ha messo a disposizione un nuovo ventaglio di playlist curate dal nostro team di esperti di musica coreana in esclusiva per la Corea del Sud, che comprendono le ultime novità nei generi più popolari, per esempio:

Le nuove playlist saranno incorporate nell’hub di Spotify dedicato al K-Pop, che comprende una vasta rosa di musica coreana, comprese K-pop, Hip Hop, Indie, colonne sonore, R&B e altro ancora, oltre che in “RADAR Corea”, una playlist che propone le ultime rivelazioni della musica coreana nell’ambito del programma mondiale di Spotify dedicato agli artisti emergenti. L’hub è disponibile in versione localizzata in oltre 72 paesi, tra cui Russia, India, Brasile ed Emirati Arabi.

In Corea, i nuovi utenti hanno la possibilità di provare Spotify Premium gratuitamente per sette giorni sul proprio cellulare senza fornire i dati della carta di credito, e per un totale di tre mesi senza addebito se forniscono le coordinate di pagamento, abbondandosi entro la fine di giugno 2021. Gli ascoltatori possono interagire con Spotify tramite una vasta gamma di dispositivi e integrazioni per app, per esempio Instagram, Facebook, Samsung mobile e TV, LG TV, Microsoft Xbox, Bose e altre ancora.

È possibile scaricare l’app Spotify per i piani Premium Individual e Duo. Per ascoltare la musica nel modo che preferisci, scarica oggi stesso l’app Spotify dall’Android store o dall’iOS app store o dal sito www.spotify.com/kr-ko/.

* Secondo l’IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

