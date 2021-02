South by Southwest nombra a Brightcove socio oficial de video para su evento virtual 2021

Con la tecnología de video líder de Brightcove, SXSW adoptará el formato virtual por primera vez en 34 años

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder mundial en videos para empresas, y South by Southwest® (SXSW®) Conference and Festivals anunció hoy que Brightcove ha sido elegido como socio oficial de video para todos los eventos digitales de SXSW Online y SXSW EDU Online, que, por primera vez, se realizarán en un formato completamente virtual y se transmitirán a asistentes en todo el mundo del 16 al 20 de marzo de 2021.

Transmitir un evento de la escala de SXSW requiere de organización para garantizar que su plataforma de tecnología de video no solo sea confiable sino que también pueda ofrecer una experiencia de visualización al nivel de la difusión con un alto nivel de seguridad. Con Brightcove, SXSW se unirá a una lista cada vez más grande de organizaciones mundiales innovadoras que han transmitido contenidos con éxito a públicos masivos en los dispositivos de su preferencia.

SXSW Online reunirá a los pensadores creativos de todas las facetas del entretenimiento, medios y sectores de tecnología para experimentar una combinación de una programación grabada y en vivo, con hasta 650 horas de contenido para los asistentes. A través de la plataforma galardonada de Brightcove, con gran capacidad de ampliación y flexiblilidad, SXSW Online abarcará cinco canales diferentes, emulando los icónicos escenarios de SXSW de años anteriores, y dará a los asistentes la posibilidad exclusiva de cambiar de canal para ver contenidos distintos en tiempo real, uno de los principales beneficios del streaming en el hogar.

“Estos tiempos han sido de mucho cambios y nosotros, al igual que el resto del mundo, también estamos cambiando nuestra perspectiva sobre cómo nos conectamos. Dados los obstáculos que enfrentamos en 2020 y más adelante, nunca hemos atravesado una época más crítica para juntarnos y abordar uno de los problemas y retos más importantes a nivel social que nos plantea el futuro”, señaló Roland Swenson, director ejecutivo y cofundador de SXSW. “Es un gran placer trabajar con Brightcove para brindar, al mundo entero, una experiencia digital impecable en SXSW Online este mes de marzo. Cómo líder del sector de videos, Brightcove nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos a la vez que expandimos nuestro alcance y capacidad de programación de SXSW”.

SXSW usará Brightcove Beacon® para permitir que los asistentes consuman contenido a través del navegador web, Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV y Samsung TV. Las capacidades de libre transmisión (OTT) de Brightcove ofrecen una experiencia de streaming consistente y de alta calidad, independientemente del dispositivo o canal. Además, al usar las capacidades distintivas de Brightcove para video, SXSW y los socios del festival pueden esperar una experiencia inigualable gracias a las siguientes características:

Utilización de análisis de “backend”: SXSW usará datos y análisis en tiempo real de Brightcove para hacer un seguimiento del consumo de contenido de los asistentes y así determinar qué están mirando y durante cuánto tiempo para obtener información valiosa que nos ayudará a informar y optimizar la programación en el futuro.

SXSW es el primer cliente de Brightcove en utilizar la nueva tecnología Cloud Playout completa de Brightcove para un flujo de trabajo impecable, que permite los propietarios de contenido y organizaciones para esquematizar en forma rápida y sin fallas una transmisión programada de la grabación a pedido y en vivo.

“Es un honor para Brightcove trabajar con SXSW para aprovechar todo el poder del video y reunir a la comunidad de SXSW en formato virtual. Sabemos por experiencia propia que, a pesar de los desafíos que implica la transición de un evento icónico del formato presencial al formato 100% virtual, con la tecnología adecuada hacemos posible que nuestros clientes y sus audiencias tengan experiencias exitosas”, comentó Jeff Ray, director ejecutivo de Brightcove. “La tecnología de Brightcove es la más confiable, escalable, segura y de un nivel de calidad de difusión, que ofrecerá a todos los asistentes de SXSW una experiencia inigualable de visualización basada en la calidad e innovación”.

Como parte de esta asociación, Brightcove también será el patrocinador exclusivo del premio Brightcove Illumination Award, una nueva iniciativa para honrar a cineastas emergentes y celebrar la innovación y creatividad de nuevos artistas. Se publicarán más detalles sobre los nominados y el jurado cerca de la fecha del festival.

Todas las notas de la conferencia, los oradores destacados, las proyecciones de festival de cine y presentaciones del festival de música estarán disponibles en streaming en la plataforma de SXSW Online.

Acerca del Festival de Cine SXSW

Ahora en su 28.° año, el Festival de Cine SXSW reúne a los creativos de todas las estirpes durante nueve días para experimentar una lista de presentaciónes diversa, además de acceso a miles de sesiones de conferencia de SXSW con visionarios de todos los rincones del entretenimiento, los medios y los sectores de tecnología.

Acerca de SXSW

SXSW se dedica a ayudar a los creativos a lograr sus objetivos. Fundada en 1987 en Austin, Texas, SXSW es reconocida principalmente por su conferencia y festivales que celebran la convergencia de los sectores interactivos, de la música y el cine. En 2021, el evento adopta el formato digital. SXSW Online ofrece sesiones de conferencia, presentaciones musicales, proyecciones de películas, exposiciones y una variedad de oportunidades para la creación de contactos y el desarrollo profesional. Una combinación esencial de profesionales a nivel mundial, SXSW Online 2021 se celebrará desde el 16 al 20 de marzo. Para obtener más información, visite sxsw.com. Para registrarse para el evento, visite sxsw.com/attend.

Acerca de Brightcove

Cuando el vídeo está bien hecho, puede tener un impacto poderoso y duradero. Los corazones se abren. Las ideas cambian. Desde 2004, Brightcove ayuda a que sus clientes descubran y experimenten el increíble poder del vídeo gracias a su galardonada tecnología, que ha logrado empoderar a organizaciones en más de 70 países en todo el mundo con el objetivo de que lleguen a sus audiencias en formas audaces e innovadoras.

Brightcove lo consigue desarrollando tecnologías premiadas que alguna vez fueron consideradas imposibles, y que ahora ofrecen a los clientes un soporte incomparable y sin excusas, además de aprovechar la experiencia y los recursos de una infraestructura global. El vídeo es el medio más atractivo y excitante del mundo. Visite www.brightcove.com para obtener más información. Video That Means Business.™

