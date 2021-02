South by Southwest Designa Brightcove como Sua Parceria Oficial de Vídeos para Eventos Virtuais em 2021

Com a tecnologia de vídeo líder da Brightcove, a SXSW está se tornando virtual pela primeira vez em 34 anos

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder mundial em vídeos para empresas, e South by Southwest® (SXSW®) Conferências e Festivais anunciaram hoje que a Brightcove foi escolhida como parceria oficial de vídeos para eventos totalmente digitais SXSW Online e SXSW EDU Online, que, pela primeira vez, serão totalmente virtuais e transmitidos para participantes ao redor do mundo em 16 a 20 de março de 2021.

Transmitir um evento na escala da SXSW exigia que a organização garantisse que sua plataforma de tecnologia de vídeos não fosse apenas confiável, mas pudesse oferecer uma experiência de visualização e grau de transmissão com um alto nível de segurança. Com a Brightcove, a SXSW vai se unir a uma lista em expansão de organizações inovadoras mundiais que vêm transmitido conteúdo com sucesso a grandes públicos em seu dispositivo de visualização de escolha.

O SXSW Online irá reunir pensadores criativos de todas as facetas dos setores de entretenimento, mídia e tecnologia para experimentar uma combinação diversificada de programação ao vivo e pré-gravada, ao oferecer até 650 horas de conteúdo a participantes. Através da plataforma premiada, altamente escalável e flexível de vídeos digitais da Brightcove, o SXSW Online irá abranger cinco canais diferentes, simulando estágios icônicos da SXSW de anos anteriores e dando aos participantes a capacidade exclusiva de trocar de canal para conteúdos diferentes em tempo real, sendo um importante benefício da transmissão digital domiciliar.

“Este tem sido um período de grande transformação e nós, como o mundo inteiro, estamos reformulando nossa perspectiva sobre como nos conectamos. Devido aos obstáculos enfrentados em 2020 e mais além, jamais houve um momento tão crítico para nos unir a fim de abordar alguns dos problemas e desafios sociais mais importantes que temos pela frente”, disse Roland Swenson, Diretor Executivo e Cofundador da SXSW. “Estamos animados em trabalhar com a Brightcove para trazer a todos uma experiência digital perfeita no SXSW Online em março. Como líder no setor de vídeos, a Brightcove nos ajudará a atingir nossas metas enquanto expande o alcance e a capacidade de programação da SXSW.”

A SXSW irá usar o Brightcove Beacon® para permitir que os participantes consumam conteúdo online via navegador de web ou via Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV e Samsung TV. Os recursos acima da média (OTT) da Brightcove fornecem uma experiência de transmissão digital de vídeo consistente e de alta qualidade, independentemente do dispositivo ou canal. Além disto, ao usar distintos recursos de vídeo da Brightcove, a SXSW e parcerias de festivais podem esperar uma experiência incomparável mediante:

Uso de Análise de Backend: A SXSW usará dados e análises em tempo real da Brightcove para rastrear o consumo de conteúdo dos participantes além de determinar o que estão assistindo e por quanto tempo, a fim de obter percepções valiosas que ajudarão a informar e otimizar a programação futura.

Segurança de Conteúdo: A SXSW usará uma autenticação personalizada segura da Brightcove para conceder aos participantes acesso a todo o conteúdo pertinente.

Controle de Marca de Assinatura: A SXSW usará a marca personalizada para todo o conteúdo ao vivo e sob demanda, permitindo uma experiência consistente de marca em cada evento.

Tecnologia Cloud Playout: A SXSW é o primeiro cliente da Brightcove a utilizar o novo e completo recurso Cloud Playout da Brightcove para um fluxo de trabalho simplificado, que permite que os proprietários de conteúdo e organizações executem de modo rápido e perfeito uma programação de filmagens sob demanda e ao vivo.

“A Brightcove tem a honra de trabalhar com a SXSW para aproveitar o potencial do vídeo e reunir a comunidade SXSW virtualmente. Sabemos em primeira mão que, apesar dos desafios de fazer a transição de um evento icônico de presencial para 100% virtual, a tecnologia certa conduz nossos clientes ao sucesso bem como o público que atendem”, disse Jeff Ray, Diretor Executivo da Brightcove. “A tecnologia da Brightcove é a mais confiável, escalável, segura e com nível de broadcast, oferecendo a todos os participantes da SXSW uma incomparável experiência de visualização que tem por base a qualidade e a inovação.”

Como parte da parceria, a Brightcove também será o único patrocinador do ‘Brightcove Illumination Award’, uma nova iniciativa para homenagear um cineasta em ascensão e comemorar a inovação e a criatividade de novos artistas. Mais detalhes sobre os indicados e o juri serão divulgados próximo ao festival.

Todos os principais assuntos da conferência, palestrantes apresentados, exibições de festivais de cinema e apresentações de festivais de música estarão disponíveis para transmissão digital na Plataforma SXSW Online.

Sobre o Festival de Cinema da SXSW

Agora em seu 28º ano, o Festival de Cinema da SXSW reúne pessoas criativas de todos os matizes durante nove dias para experimentar uma programação diversificada e acessar milhares de sessões da Conferência da SXS com visionários de todas as partes do mundo dos setores de entretenimento, mídia e tecnologia.

Sobre a SXSW

A SXSW se dedica a ajudar pessoas criativas a alcançarem suas metas. Fundada em 1987 em Austin, Texas, a SXSW é mais conhecida por suas conferências e festivais que comemoram a convergência dos setores interativo, cinematográfico e musical. Em 2021, o evento passa ao formato digital. O SXSW Online oferece sessões de conferências, apresentações musicais, exibições de filmes, mostras e uma variedade de oportunidades de networking e desenvolvimento profissional. Destino essencial para profissionais de todo o mundo, o SXSW Online 2021 irá ocorrer de 16 a 20 de março. Para mais informação, acesse sxsw.com. Para se inscrever no evento, acesse sxsw.com/attend.

Sobre a Brightcove

Quando o vídeo é feito do modo certo, poderá ter um efeito poderoso e duradouro. Com corações abertos e mentes em transformação, a criatividade prospera. Desde 2004, a Brightcove vem ajudado os clientes a descobrir e experimentar o incrível poder do vídeo através de sua tecnologia premiada, capacitando organizações em mais de 70 países a sensibilizar o público de formas ousadas e inovadoras.

A Brightcove consegue isto ao desenvolver tecnologias antes consideradas impossíveis, oferecendo incomparável suporte ao cliente ou excusas, além de alavancar a experiência e os recursos de uma infraestrutura internacional. O vídeo é o meio mais atraente e convincente do mundo. Acesse www.brightcove.com para mais informação. Video That Means Business.™

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

