UserTesting führt neue Testtypen und interaktive Visualisierungsfunktionen ein, um Unternehmen einen besseren Einblick und eine bessere Intuition für Kunden zu bieten

Die neueste Funktionsversion umfasst das Sortieren von Karten, das Testen von iOS-Mobilanwendungen mit TestFlight, die Priorisierungsmatrix, die Systembenutzbarkeitsskala plus und Click-Maps

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Das Sammeln von schnellem Kundenfeedback ist im Wettbewerb in einer sehr neuen und anderen Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung. Die Fähigkeit, sich in Kunden hineinzuversetzen und zu verstehen, wie sich ihr Kaufverhalten verändert hat, war noch nie so wichtig wie heute. UserTesting, ein führender Anbieter von On-Demand-Erkenntnissen für Menschen, hat heute mehrere neue Funktionen angekündigt, mit denen Unternehmen die sich ständig ändernden Anforderungen ihrer Kunden erfüllen können. Es gibt mehr Testtypen, mit denen sie besser verstehen, wie sie Informationen organisieren und priorisieren und Erfahrungen interpretieren.

Die Produktversion vom Januar 2021 enthält neue Testtypen für Web- und mobile Erlebnisse sowie interaktive Visualisierungsfunktionen in Form von Klickkarten, mit denen der Zeitaufwand für die Überprüfung und Analyse von Daten verringert werden soll.

Mit der neuesten Version von UserTesting können Unternehmen:

Verstehen, wie Kunden Informationen organisieren und Bedürfnisse priorisieren, um das zu liefern, was sie wollen

Durch das Sortieren von Karten können Benutzer Informationen effektiver gruppieren, beschriften und beschreiben. UserTesting-Kunden können jetzt geschlossene, offene und hybride Kartensortiertests durchführen, um Einblicke in die Organisation von Inhalten und die Optimierung ihrer Informationsarchitektur zu erhalten. Mit der Kartensortierung können Unternehmen jetzt einfacher Erfahrungen sammeln, bei denen die Bedürfnisse der Kunden an erster Stelle stehen und die es ihnen leichter machen, das zu finden, was sie wollen.

Die Priorisierungsmatrix liefert objektive Belege, mit denen Teams Aufgaben und Projekte priorisieren können. Dies reduziert nicht nur das organisatorische Risiko, indem sichergestellt wird, dass Teams das Kundenfeedback nutzen, um sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, sondern hilft den Teams auch dabei, die interne Ausrichtung durch unvoreingenommenes Feedback direkt von Kunden schneller zu erreichen.

Nutzen Sie neue Testtypen, um zu verstehen, wie Ihre Produkt-, digitalen und mobilen iOS-App-Erfahrungen bei Kunden Anklang finden

Entwickler können Feedback zur Benutzerfreundlichkeit und zum wahrgenommenen Wert einholen, bevor sie Apps im App Store® Online Store mit Unterstützung für öffentliche Links zur TestFlight®-Software veröffentlichen. Wir haben es Ihnen ermöglicht, dies ohne Änderungen an Ihrem Projekt, ohne Codezeilen und ohne Konfiguration zu tun. Jedes Team kann auf einfache Weise qualitatives Feedback von echten Kunden einholen, während diese ihren gesamten mobilen Bildschirm aufzeichnen. Dies liefert wertvolle Informationen darüber, wie Benutzer mit Ihrer App interagieren und wo Sie das Erlebnis optimieren können.

Mit System Usability Scale Plus (SUS+) können Unternehmen die Benutzerfreundlichkeit eines Produkts anhand einer standardisierten Vorlage bewerten. Dies ermöglicht die Verfolgung von Verbesserungen im Zeitverlauf mit Längsschnittstudien oder den einfachen Vergleich der Produktnutzbarkeit mit Konkurrenzprodukten. Mit optionalen Fragen können Benutzer auch die Promoter-Bewertung und die Adjektivbewertung messen.

Sparen Sie Zeit bei der Analyse nach dem Test mit leistungsstarken und interaktiven Visualisierungen

Click-Maps bieten eine interaktive visuelle Darstellung aller Klicks und Eingaben von Teilnehmern auf Websites und gehosteten Prototypen. Dies spart Zeit bei der Analyse nach dem Test, da Unternehmen wichtige Standortinteraktionen schnell bewerten und anschließend einen weiteren Drilldown durchführen können, um zusätzlichen Kontext zu erhalten und Kunden dabei zu beobachten, wie sie ihren Denkprozess erklären, während sie Aufgaben erledigen und auf Websites navigieren.

„Unternehmen müssen sich mit Rekordgeschwindigkeit ändern und anpassen. Die Umstellung auf eine Digital-First-Strategie in Verbindung mit einer sich schnell ändernden Verbraucherstimmung hat das Sammeln von Kundenfeedback für den Prozess des Entwerfens, Erstellens und Vermarktens von Erfahrungen von entscheidender Bedeutung gemacht“, sagte Kaj van de Loo, CTO bei UserTesting. „Unsere neuesten Angebote konzentrieren sich darauf, Produktmanagern, Vermarktern, UX-Forschern und Designern die Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Feedback sammeln, priorisieren und analysieren können, damit sie Erfahrungen sammeln können, die bei ihren Kunden Anklang finden, selbst wenn sich die Einstellungen und Verhaltensweisen der Kunden schnell ändern.“

