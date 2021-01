MyHeritage udgiver farvegendannelsesfunktion for at give nyt liv til falmede farvefotos

Det udvidede MyHeritage In Color™ gendanner nu på smuk vis falmede farvefotos ved hjælp af AI-teknologi licenseret fra DeOldify

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, den førende globale tjeneste til at opdage din fortid og tage kontrol over din fremtid, annoncerede i dag udgivelsen af farvegendannelse til falmede farvefotos. En væsentlig forbedring af MyHeritages avancerede pakke af fotoværktøjer. Farvegendannelse genopliver de autentiske farver i falmede fotos med exceptionelle resultater.

Farvegendannelse er ideel til gamle farvefotos fra 1950’erne til 1990’erne, hvor kemien af trykte fotos gemt i album ikke stod tidens prøve og fik farverne til at falme eller blive gule. Teknologien til farvegendannelse blev udelukkende licenseret fra DeOldify, skabt af eksperter inden for deep learning, Jason Antic og Dana Kelley, og blev integreret i MyHeritage. Det gendanner nøjagtigt et fotos originale farver og og gør på samme tid billedet skarpere. Farvegendannelse er en kraftfuld ny tilføjelse til MyHeritage In Color™, virksomhedens flagskibsfotofunktion til farvelægning af sort-hvid fotos, som også blev udviklet af DeOldify og udelukkende licenseret af MyHeritage.

MyHeritage In Color™ og en anden AI-baseret funktion, MyHeritage Photo Enhancer, blev udgivet sidste år og er blevet brugt af forbrugere over 20 millioner gange. Begge er gået virale, har modtaget stor anerkendelse og inspireret en fornyet påskønnelse af historiske fotos blandt forbrugerne.

”I 2020 blev MyHeritage den bedste online destination for farvelægning, forbedring og deling af historiske fotos,” sagde Gilad Japhet, grundlægger og administrerende direktør for MyHeritage. ”Tilføjelsen af farvegendannelse til vores robuste serie af fotofunktioner, giver den utrolige mulighed for at bringe værdsatte barndomsminder tilbage i live og dele de smukt genoplivede fotos med vores familie og venner. Nostalgi bliver ikke bedre end dette!”

“Vi er begejstrede over, at vores banebrydende farvegendannelsesmodel vil blive nydt af fællesskabet som en del af MyHeritage In Color™”, sagde Jason Antic og Dana Kelley, grundlæggere af DeOldify. “Det har været en stor indsats at skabe denne software, og vi kan ikke komme i tanke på en bedre partner til at bringe den på markedet end MyHeritage, et firma, der er defineret af innovation, og hvis mission er at gøre slægtshistorie mere tilgængelig for mennesker overalt i verden.”

Integration i MyHeritage-platformen

Millioner af mennesker over hele verden bruger MyHeritage-platformen til at opdage deres slægtshistorie og bevare deres familiefotos digitalt. Med teknologier i verdensklasse til farvelægning og forbedring af fotos og med tilføjelsen af farvegendannelse, tilbyder MyHeritage banebrydende værktøjer, der giver nye perspektiver til slægtshistorie.

Farvegendannelse er tilgængelig på MyHeritage-platformen på nettet og i MyHeritages gratis mobilapp til iOS og Android. Mobilappen indeholder en indbygget scanner, så brugerne kan digitalisere familiefotos, der er gemt i fysiske album. Når et foto uploades til MyHeritage, afgører systemet automatisk, om fotoet er sort-hvidt (eller sepia) eller oprindeligt taget i farve. Fotos, der oprindeligt var sort-hvide, kan farvelægges, og de, der er taget i farve, kan få deres originale farver gendannet. Farvegendannede fotos kan let deles med familie og venner på Facebook, Twitter, WhatsApp og andre sociale medier. Gendannelse af farver ændrer ikke fotoet, men opretter en separat kopi på MyHeritage sammen med originalen.

MyHeritage In Color™ er en freemium-funktion på MyHeritage. Brugere kan gendanne farverne på 10 fotos gratis, hvorefter fortsat brug kræver et abonnement.

Om MyHeritage

MyHeritage er den førende globale platform til at opdage og udforske slægtshistorie. Med milliarder af historiske optegnelser og slægttræsprofiler og med sofistikerede matching-teknologier på tværs af alle dens aktiver, giver MyHeritage brugere mulighed for at opdage deres fortid og tage kontrol over deres fremtid. MyHeritage DNA blev lanceret i 2016 og er blevet en af verdens største forbruger-DNA-databaser med 4,7 millioner kunder. Siden 2020 er MyHeritage hjemsted for verdens bedste teknologier til forbedring og farvelægning af historiske fotos. MyHeritage er den mest populære tjeneste for DNA-tests og slægtshistorie i Europa. www.myheritage.dk

